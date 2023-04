Nicușor Dan anunță că va candida din nou la Primăria Capitalei: ”Am găsit un oraș în faliment și l-am făcut credibil financiar”

Nicușor Dan, primarul în exercițiu al Capitalei, a anunțat, luni seară, că va candida pentru un nou mandat. Acesta este decis să continue proiectul început la finele lui 2020.

. A candidat ca independent pentru postul de Primar al Bucureștiului având susținerea Alianței USR-PLUS și a PNL.

La alegerile locale din toamna lui 2020, acesta a fost ales în funcția de primar general al Capitalei cu 42,8% din voturi. Nicușor Dan a devansat-o pe Gabriela Firea, fostul edil, care a obținut 37,98%.

Cu un an până la finalul primului său mandat, actualul primar general este tentat să reintre în lupta electorală pentru încă 4 ani la conducerea Capitalei. Prezent luni, 24 aprilie 2024 la un post de radio, Nicușor Dan a fost întrebat dacă va mai candida pentru un mandat.

Acesta a oferit un răspuns afirmativ. Actualul edil a lansat atacuri indirecte la fostul edil. A spus că a preluat un oraș ”în faliment” și l-a adus în punctul de a fi un oraș ”credibil financiar”.

”Problema este că orașul acesta a fost foarte, foarte prost administrat 30 de ani. E ca în medicină. În momentul în care un organism se adâncește în boală îi ia mult mai mult timp ca să-și revină.

Am luat un oraș în faliment. În 2020 trebuia să rostogolim o datorie de 555 de milioane de lei. Nu aveam nicio bancă să împrumute și noroc că a venit BERD pe ultima sută de metri.

Noi în 2022 și în 2023 am avut de făcut același exercițiu. Să rostogolim 555 de milioane și am avut subscriere dublă. Am recâștigat încrederea pieței financiare și așa cum este zona financiară așa au fost toate celelalte zone și când ai un organism bolnav durează până când să-l faci sănătos”, a spus actualul primar, la .

PNL nu mai e sigur în susținerea lui Nicușor Dan

Rămâne de văzut . În urmă cu o lună, Sebastian Burduja, preşedintele PNL Sector 1, și-a exprimat ”scepticismul” în ceea ce privește susținerea actualului edil pentru un nou mandat.

”Eu sunt sceptic, cu tot respectul pentru domnul Nicuşor Dan. Îl ştiu de mulţi ani de zile, cred că are bune intenţii. Până acum, nu cred că a livrat pentru Bucureşti, cel puţin la nivelul aşteptărilor bucureştenilor”, a spus Burduja, pentru .