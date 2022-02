Nicușor Dan anunță un control la Teatrul Excelsior: ”Dăm un semnal că banii publici trebuie folosiți cât mai bine”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunțat luni, 21 februarie, că va trimite Corpul de Control la Teatrul Excelsior pentru că există dubii cu privire la folosirea banilor publici.

Decizia primăriei vine pe fondul verificărilor efectuate de către Direcția Cultură în ceea ce privește spațiile de depozitare închiriate de instituțiile culturale din subordinea municipalității.

Nicușor Dan va trimite Corpul de Control la Teatrul Excelsior. Care este motivul verificărilor

Într-o postare pe pagina sa de , primarul general al Bucureștiului a mai punctat faptul că zona culturală primește sprijin de la autorități și, prin acest control, ”dăm un nou semnal că banii publici trebuie folosiți cât mai bine”.

ADVERTISEMENT

”După verificările făcute de către Direcția Cultură cu privire la spațiile de depozitare închiriate de instituțiile culturale din subordinea Primăriei Capitalei, am hotărât să trimit Corpul de Control la Teatrul Excelsior, pentru o documentare mai detaliată a utilizării resurselor publice la această instituție.

Cultura primește în continuare sprijinul PMB și, în același timp, dăm un nou semnal că banii publici trebuie folosiți cât mai bine”, a scris edilul general Nicușor Dan, pe contul său de socializare.

ADVERTISEMENT

Potrivit , decizia lui , de a efectua un control la Teatrul Excelsior, vine în contextul în care edilul vrea o evaluare a tuturor managerilor de teatre din Capitală care aparțin de PMB.

”Este un proces de evaluare a tuturor managerilor de teatre din București care aparțin Primăriei Capitalei. Vorbim despre 19 teatre, precum Excelsior, Bulandra, Constantin Tănase, Odeon, Teatrul de Comedie și altele”, au declarat surse din PMB pentru publicația citată.

ADVERTISEMENT

Ce spunea directorul Teatrului Excelsior de atitudinea autorităților

Recent, Adrian Găzdaru, directorul Teatrului Excelsior, spunea că este mâhnit de faptul că oamenii din jurul lumii artiștilor nu apreciază activitatea acestor .

”Din păcate, mâhnirea mea este că oameni din jurul nostru, din jurul artiştilor, nu ştiu să iubească, nu ştiu să aprecieze şi pun mai presus de toate interesele personale.

ADVERTISEMENT

Aşa cum am văzut, chiar dacă eu am stat liniştit, dar văzând în presa de specialitate ceea ce s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni în evaluările făcute de către Primăria Capitalei, Direcţia de Cultură, am văzut că până la urmă este un interes poate personal al Direcţiei de Cultură şi în special al doamnei director Liliana Fedorca în ceea ce priveşte persoana mea.

Când vorbesc de persoana mea nu vorbesc de managerul Teatrului Excelsior şi nu cred că este onest din partea domniei sale să lovească prin nişte interviuri în munca unei familii”, a spus Găzdaru, conform sursei citate.