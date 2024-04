Nikita, reacție incredibilă după ce a aflat că Naomy se zbate între viață și moarte: „Toți banii îi dădeam ei”

Nikita, una din persoanele care i-a fost aproape lui Naomy în cele mai cumplite clipe ale vieții sale, a reacționat, în exclusivitate pentru FANATIK, la vestea că se află în comă, ba chiar existând suspiciunea că nu ar mai fi în viață.

Nikita, reacție incredibilă despre veștile privind starea de sănătate a lui Naomy

Prietenele cu care Naomy a mai păstrat legătura de când a plecat din România încearcă să afle în ce stare se află transsexuala care a făcut istorie în show-urile tabloide de la noi în urmă cu mai mulți ani. Veștile despre Naomy Ba mai mult, miercuri seară, 17 aprilie 2024, au curs pe Facebook mesaje de condoleanțe, crezându-se că artista a murit.

Contactată de FANATIK, Nikita ne-a spus că n-a mai ținut legătura cu Naomy, dar a ținut să menționeze cât de mult a ajutat-o. Se pare că Nikita nu mai vrea să audă deloc de transsexuala căreia i-a fost aproape într-un moment crunt.

În urmă cu foarte mulți ani, Naomy apăruse la OTV, în emisiunea lui Dan Diaconescu, tunsă și bătută de o gașcă de huligani din Capitală din cauza orientării sale sexuale. Momentul de la OTV a devenit viral și a intrat în istoria televiziunii românești, publicul fiind șocat de cruzimea cu care a fost tratată cântăreața.

În respectiva apariție, Nikita a încercat să o liniștească pe Naomy, oferindu-i umărul pentru tot ce avea nevoie. Astăzi, Nikita și-a amintit de acel episod și spune că mai toți banii pe care îi făcea îi dădea ei. Ba chiar, timp de ceva vreme, , pe numele din buletin, i-a plătit inclusiv chiria din București.

Mihaela Ispas nu a fost foarte încântată de faptul că i-a fost adus aminte trecutul ei și relația de amiciție pe care o avea cu Naomy. A transmis, în cele din urmă, și câteva gânduri bune cu privire la transsexuală.

„Toți banii pe care îi luam de la OTV și Acasă TV îi dădeam ei”

Întrebată dacă ar fi aflat că a murit Naomy sau dacă știe ceva despre starea ei de sănătate, Nikita ne-a zis franc că nu o mai interesează deloc soarta celei pe care a ajutat-o cu tot ce a putut.

„Nu mă interesează. Am ajutat-o cât am putut. Eu am fost mai amărâtă decât ea și tot o ajutam. Dacă e adevărat că a murit, Dumnezeu s-o odihnească în pace! Pe mine nu mă mai interesează trecutul. Mă interesează doar Dumnezeu, familia mea, copiii mei și contul meu bancar.

Atât, nu mă mai interesează nimeni. Am ajutat-o. I-am plătit chiria. Toți banii pe care îi luam de la OTV și Acasă TV îi dădeam ei. Îmi era milă de ea, cu toate că altora le era milă de mine. Cum și-a așternut așa a dormit. Dumnezeu să o ierte dacă e adevărat”, a declarat Nikita despre Naomy, pentru FANATIK.

Nikita ne-a mai zis că are alte preocupări acum și că lucrează intens la un film despre viața ei. , după ce a șocat pe toată lumea spunând că actorul italian Michele Morrone (cunoscut pentru filmul 365) s-ar fi băgat în seamă cu ea.