Nivelul radiațiilor de la Cernobîl a revenit în limitele normale. Oficial ucrainean: „Rușii au săpat șanțuri în toată zona. Vor suferi consecințe asupra sănătății.

Maksim Șevciuk, directorul adjunct al Agenției de Stat pentru Managementul Zonei de Excludere din regiunea centralei Cernobîl, a afirmat, într-o declarație pentru , că nivelul radiațiilor din zonă a revenit la valorile dinaintea invaziei, chiar dacă activitățile soldaților ruși au provocat o creștere temporară.

Zeci de mii de soldați au trecut prin zonă

Potrivit estimărilor lui Șevciuk, în timpul celor 35 de zile cât a durat ocupația rusă a centralei atomoelectrice, prin zonă au trecut circa 7.000 de vehicule militare și zeci de mii de soldați.

Principalul motiv al creșterii radioactivității a fost faptul că soldații ruși au săpat tranșee, răscolind solul contaminat în urma . În plus, deplasările unor vehicule cu tonaj mare precum tancurile au ridicat în aer particule radioactive.

„Erau foarte activi, au săpat şanţuri în toată zona, nu doar în Pădurea Roşie, şi desigur că au avut o influenţă asupra nivelului de radiaţii. În plan local a fost mai mare decât de obicei, dar, din fericire, ocuparea s-a sfârşit şi nu am avut nicio situaţie critică, deci local unele zone erau mai radioactive decât înainte, dar nu au fost catastrofe mari, niciun accident critic, din fericire.

Acum, nivelul de radiaţii este normal, având aproape aceleaşi valori ca dinainte de ocupaţie, în mare parte în apropierea drumurilor sau punctelor de control, unde activitatea militară era prezentă”, a declarat oficialul ucrainean.

El arată că întreruperea temporară a energiei electrice la Cernobîl nu a produs efecte grave asupra centralei, deşi situaţia devenea periculoasă de la o zi la alta.

Însă situația cea mai periculoasă a apărut pe 9 martie, atunci când furnizarea energiei electrice a fost întreruptă, iar personalul centralei a trebuit să pornească generatoarele diesel, pentru care combustibilul era în cantități mici. Fără energie electrică, mecanismul de răcire al centralei risca să devină nefuncțional și, în consecință, reactorul să devină instabil.

„Am cerut să se permită accesul personalului din Kiev pentru a repara liniile, dar nu ni s-a dat voie să facem asta în primele 24 de ore, nimeni nu comunica cu noi, abia a doua zi am putut comunica, numai după ce am epuizat combustibilul, iar situaţia devenise foarte periculoasă. Ruşii ne-au lăsat să reparăm linia principală de electricitate.

Dacă mai dura mult această absenţă a electricităţii, puteam să avem o catastrofă, din păcate, pentru că toate obiectivele nucleare din această zonă necesită electricitate constantă, răcire, monitorizare”, a precizat Maksim Șevciuk.

Rusia, acuzată de terorism nuclear

Acesta susține că din acea perioadă pot fi catalogate drept acte de terorism nuclear, întrucât o nouă catastrofă la Cernobîl ar fi avut efecte la nivel global.

„Este inacceptabil să ai soldaţi în aceste obiective, să stochezi blindate în jurul acestui obiectiv, să zbori deasupra cu avioane şi elicoptere. Am înţeles că partea ucraineană nu va ataca trupele ruseşti sau echipamentul acestora, pentru că înţelegem riscul. Este vorba de terorism nuclear, Rusia este o ţară teroristă şi este posibil să folosească o armă nucleară”, crede Șevciuk.

Potrivit acestuia, simplii soldați ruși care au fost prezenți în zonă vor avea de suferit de pe urma deciziilor luate de superiorii lor.

„În acest teritoriu sunt multe elemente radioactive, iar cele mai periculoase sunt cele care se respiră, cum ar fi praful radioactiv, iar toţi soldaţii care au venit pe acest teritoriu vor avea multe consecinţe de sănătate şi în viaţa lor. Acest lucru este cert, nu cunoaştem statisticile rănilor, dar ştim cu siguranţă că vor avea consecinţe grele. Pentru Rusia, valoarea vieţii umane este zero, nimic”, a conchis Maksim Șevciuk.