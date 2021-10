Noi informații despre starea de sănătate a Gabrielei Cristea. Cum arată acum prezentatoarea

Prezentatoarea a oferit noi informații despre cum se simte, dar și cum reușește să facă față bolii. Vedeta s-a izolat de soțul ei și de fiicele sale, Victoria și Iris.

Bruneta are o stare medicală mult mai bună și chiar începe să-i revină vocea. În plus, arată vioaie și cu o stare generală mult îmbunătățită.

Acest lucru se poate observa și din activitățile pe care Gabriela Cristea le-a avut de când s-a îmbolnăvit. Așa a avut timp să lucreze la un vlog de pe canalul ei de Youtube.

ADVERTISEMENT

Gabriela Cristea, detalii despre starea ei de sănătate. Ce le-a transmis vedeta fanilor

„Bună, dragilor. Ce faceți? Noi suntem puțin mai bine, în sensul că a început să-mi revină vocea, ceea ce mă bucură foarte tare”, a declarat Gabriela Cristea pe InstaStory.

Prezentatoarea de la Antena Stars le-a dezvăluit fanilor că zilele acestea s-a simțit mai bine, dovadă că a reușit să monteze un vlog nou.

ADVERTISEMENT

Fosta gazdă a emisiunii „Noră pentru mama” a pus murături înainte să fie infectată cu noul tip de coronavirus și promite multe alte rețete pentru cei care o urmăresc.

Gabriela Cristea susține că în fiecare an pune la borcane tot felul de legume de sezon, rețeta fiind una clasică la care nu folosește deloc conservant.

ADVERTISEMENT

Gabriela Cristea și-a pierdut vocea din cauza Covid-19

Renumita prezentatoare TV a povestit zilele trecute cum a simțit că a contactat , după ce înainte mai multe teste îi dăduseră rezultat negativ.

Din păcate, într-una din serile în care era la cârma emisiunii „Mireasa, capriciile iubirii” vedeta a început să simtă unele simptome și să realizeze că este răgușită.

ADVERTISEMENT

„Miercuri când eu eram în direct la emisiune am simțit că mă lasă vocea și că îmi ard ușor urechile. Primul meu gând a fost să mă testez și asta am și făcut cum am ajuns acasă.

Testul a ieșit negativ, dar chiar și așa am decis să mă izolez de restul casei. Joi când m-am trezit ziceai că cineva a bătut la mine «ca la fasole», așa rău mă dureau mușchii și aveam și temperatura 38.

ADVERTISEMENT

Am hotărât să merg la centrul de testare și rezultatul a venit în 5 minute; pozitiv. M-am izolat (spre ferecat😬) de restul familiei și ne-am rugat ca fetele și Tavi să fie ok.

Tavi și-a făcut singur un test acasă (pentru că nu avea nici un simptom) și testul a fost negativ”, mărturisea în urmă cu 2 zile Gabriela Cristea pe Facebook.