„Not my King”. Republicanii vor să strice ziua încoronării Regelui Charles al III-lea

Susținătorii unui sistem republican în Marea Britanie, din ce în ce mai mulți, și-au dat întâlnire sâmbătă, 6 mai, în ziua încoronării regelul Charles al III-lea, pentru a-i contesta legitimitatea cu ocazia acestui eveniment istoric și simbolic, de expunere internațională.

„Not my king”

În timp ce Marea Britanie se pregătește pentru , mișcarea antimonarhie pare să câștige teren în țară. După mai bine de 70 de ani de domnie, epoca reginei Elisabeta a II-a cedează locul celei a fiului său. O schimbare care pune sub semnul întrebării legitimitatea familiei regale din Marea Britanie.

Peste 1.500 de protestatari plănuiesc să se adune pentru a scanda ”Not my king” la trecerea cortegiului regal prin Londra, sâmbătă. Schimbarea monarhului le oferă republicanilor britanici un nou suflu în protestul lor de lungă durată împotriva Casei de Windsor. În Trafalgar Square se află o statuie mare de bronz a regelui Charles I, monarhul din secolul al XVII-lea, detronat de Parlament și executat în 1649. Sâmbătă, peste 1.500 de protestatari, îmbrăcați în galben pentru a fi cât mai vizibili, intenționează să se adune lângă statuie pentru a scanda ”Not my king”, la trecerea procesiunii regale.

”O celebrare a unei instituții corupte”

”Vom încerca să păstrăm o atmosferă lejeră, dar scopul nostru este de a face imposibil de ignorat mesajul”, a declarat Graham Smith, directorul executiv al grupului antimonarhist Republic. Încoronarea, spune el, este ”o celebrare a unei instituții corupte. Și este o celebrare a unui om care a căpătat o funcție pe care nu o merita”.

Activiștii republicani s-au străduit de mulți ani să creeze un impuls dinamic pentru a înlătura monarhia britanică, instituție veche de 1.000 de ani. Încoronarea lui Charles al III-lea este o oportunitate pentru ei. Regina Elisabeta a II-a, care a murit în septembrie după 70 de ani pe tron, a fost respectată pe scară largă pentru longevitatea și simțul datoriei față de poporul britanic.

Sentimentele antimonarhice, în creștere

Pentru Charles, a fost o chestiune diferită. Certurile sale familiale și opiniile sale puternice cu privire la orice, de la arhitectură la mediu, au fost pe prima pagină a ziarelor timp de decenii. Sondajele de opinie sugerează că opoziția și apatia față de monarhie sunt în creștere. Într-un studiu recent realizat de Centrul Național pentru Cercetare Socială, doar 29% dintre respondenți au considerat că monarhia este ”foarte importantă”, cel mai scăzut nivel din cei 40 de ani în care centrul a efectuat cercetări pe această temă.

Opoziția este cea mai puternică în rândul generației tinere. ”Cred că lucrurile se schimbă”, spune Graham Smith, al cărui grup vrea să înlocuiască monarhul în Marea Britanie cu un șef de stat ales. ”Oamenii sunt foarte fericiți să îl critice pe Charles. Ceea ce nu erau dispuși să facă în ce o privea pe regina Elisabeta”.

”God save the queen, the fascist regime”

În timp ce în întreaga țară vor avea loc numeroase festivități pentru a marca ceremoniile, milioane de britanici le vor ignora. Unii vor participa la evenimente alternative, inclusiv la un concert susținut la Glasgow de trupa scoțiană Sex Pistols, o formație care reia spiritul punkiștilor care au cântat ”God save the queen, the fascist regime” la Jubileul de argint al reginei, în 1977.

Newington Green Meeting House din Londra, un loc de întâlnire pentru disidenți și radicali de 300 de ani, găzduiește o ”petrecere comunitară alternativă”, cu mâncare, băutură și muzică ”radicală și republicană”. Directorul executiv Nick Toner spune că evenimentul se adresează persoanelor care ”nu vor să stea ore întregi în fața unor imagini cu ceremonii interminabile, trăsuri și altele, poate pentru că ei cred că este o risipă de bani publici sau chiar că este pur și simplu plictisitor”.

În timp ce BBC, postul public național de televiziune din Marea Britanie, va oferi sâmbătă o acoperire media completă a încoronării, rivalul său, Channel 4, oferă un program alternativ care include un musical despre , o telenovelă despre familia Windsor și un documentar despre despărțirea de monarhie.

Fast în pline scumpiri și inflație

Unii spun că este absurd să se cheltuiască milioane de lire sterline pe fast și protocoale, în contextul unei crize a costului vieții care a dus la o inflație de 10%, a obligat mii de oameni la apeleze la bănci alimentare și a declanșat luni de greve ale asistentelor medicale, profesorilor și ale altor lucrători care doresc o creștere salarială.

Ceremonia mai lejeră a lui Charles al III-lea – cu aproximativ 2.000 de invitați în loc de 8.000 care au participat la încoronarea reginei în 1953 – va avea, într-adevăr, un cost pentru contribuabilul britanic. Costul total nu va fi cunoscut decât după ceremonie.

Adjunctul primului ministru, Oliver Dowden, care ajută la supervizarea pregătirilor pentru încoronare, a susținut că ”oamenii nu ar vrea să vadă că se fac economii” într-un astfel de „moment minunat din istoria noastră”. Susținătorii ceremonialului încoronării susțin că festivitățile vor îmbunătăți imaginea Marii Britanii, atrăgând turiști și stimulând vânzările.

Nu toată lumea aprobă

”Nu sunt de acord”, a declarat Philippa Higgins, o recepționeră londoneză în vârstă de 24 de ani. ”Cred că este un pic prostesc, când atât de mulți oameni se află în dificultate, când prețurile cresc, să faci ceva atât de extravagant în această perioadă. Dar unii oameni apără tradiția, presupun”. Opoziția față de încoronarea fastuoasă este deosebit de puternică în Scoția și Țara Galilor, unde unii naționaliști pro-independență consideră monarhia ca fiind parte a statului britanic pe care vor să îl părăsească.

Unii naționaliști scoțieni se opun ca Piatra Destinului – o bucată de gresie de 125 kg folosită de sute de ani la încoronarea monarhilor scoțieni și englezi – să fie trimisă de la Edinburgh la Londra pentru a-și ocupa locul tradițional sub scaunul de încoronare. Piatra emblematică, un simbol al națiunii scoțiene confiscat de un rege englez în secolul al XIII-lea și returnat abia în 1996, a trebuit să fie transportată la Westminster Abbey în mare secret și în condiții de securitate stricte.

Credință regelui, de pe canapea

Charles al III-lea dorește să fie văzut ca un monarh modern, iar Palatul Buckingham a adaptat unele dintre vechile tradiții de încoronare la secolul XXI. Încoronarea sa va fi prima la care vor participa lideri budiști, hinduși, evrei, musulmani și sikh, precum și prima care va include femei episcop. Cu toate acestea, sugestia Bisericii Angliei că persoanele care urmăresc încoronarea la televizor ar putea dori să jure credință regelui de pe canapea a stârnit furia unora.

Charles al III-lea este monarhul a 14 foste colonii britanice, precum și al Marii Britanii, iar regele a abordat timid problema trecutului imperial. El susține cercetarea legăturilor monarhiei cu comerțul transatlantic cu sclavi și, anul trecut, și-a exprimat ”tristețea personală” față de suferința cauzată de sclavie, deși nu și-a cerut scuze în mod oficial, notează .

Semnale din fostele colonii

Se așteaptă însă ca numărul supușilor lui Charles al III-lea să scadă în timpul domniei sale. Barbados a devenit republică în 2021, iar Jamaica ia în considerare posibilitatea de a face același lucru. Premierul Noii Zeelande, Chris Hipkins, a declarat săptămâna aceasta că dorește ca țara sa să scape de coroana britanică, dar a adăugat totuși că nu este o ”prioritate urgentă”. Craig Prescott, expert în drept constituțional la Universitatea Bangor din Țara Galilor, consideră că, în Marea Britanie, monarhia nu este probabil amenințată în acest moment, din cauza tendinței țării de a se ”descurca” și de a-și adapta treptat politica și constituția la lumea aflată în schimbare.

”În mod clar, dacă am porni de la zero, probabil că nu am alege o familie spunând că va conduce statul pentru totdeauna”, spune Prescott. Dar aranjamentul funcționează în cea mai mare parte, iar abolirea coroanei ”nu este la orizontul nici unui partid politic”. Cu toate acestea, el vede un pericol în viitor dacă o generație tânără care a îndurat ani de austeritate, pandemie și criză economică continuă să se lupte.

”Dacă monarhia reprezintă status quo-ul, status quo-ul nu este neapărat bun, din punct de vedere generațional, pentru o anumită parte a populației”, spune Prescott. ”Dacă acest lucru continuă, ar putea fi o problemă pentru o multitudine de instituții naționale peste 20 sau 30 de ani”.

Perturbări din partea activiștilor antimonarhie și de mediu

Autoritățile au declarat că se așteaptă la perturbări din partea activiștilor antimonarhie și de mediu. Un oficial al poliției londoneze a declarat că, deși astfel de demonstrații sunt legale, ”va exista puțină toleranță față de orice perturbare, fie că este vorba de proteste sau altceva”, a avertizat acesta. Agitarea unei pancarte anti-monarhie nu este o infracțiune, a spus el, dar fără a trasa o linie clară între ceea ce este protest și ceea ce este perturbare.

Activiștii de mediu, cunoscuți în Marea Britanie pentru acțiunile lor dure, sunt vizați în special de o lege privind ordinea publică care tocmai a intrat în vigoare. Legea prevede până la 12 luni de închisoare pentru oricine blochează un drum, o tehnică de protest folosită în mod regulat de acești activiști.

30.000 de polițiști pentru operațiunea „Golden Orb”

Operațiunea de securitate, denumită “Golden Orb”, după numele sferei de aur încununate de o cruce pe care regele o va ține în mână în timpul ceremoniei, este ”una dintre cele mai importante” gestionate de poliția londoneză, a confirmat miercuri Scotland Yard. Peste 29.000 de ofițeri de poliție, inclusiv întăriri din toată Marea Britanie, au fost mobilizați de la începutul acestei săptămâni și până luni, 8 mai. Sâmbătă, în ziua încoronării, vor fi mobilizați peste 11.500 de membri ai forțelor de poliție: 9.000 de polițiști, precum și 2.500 de ofițeri specializați.

Numeroși ofițeri de poliție vor fi staționați de-a lungul procesiunii: zeci de mii de persoane sunt așteptate de-a lungul călătoriei, cu trăsura, a regelui Charles și a Camillei, de la Palatul Buckingham la Westminster Abbey. Alți ofițeri vor fi însărcinați să asigure securitatea VIP-urilor, a șefilor de stat sau a capetelor încoronate. Alții vor patrula în mulțime, căutând orice comportament anormal.