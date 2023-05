Încoronarea Regelui Charles al III-lea, așteptată cu sufletul la gură de un trib din Pacific. Care e legătura dintre cele două țări

Încoronarea Suveranului în vârstă de 74 de ani este așteptată cu sufletul la gură de un din Pacificul de Sud. Care e legătura dintre cele două țări și cum se pregătesc localnicii pentru ziua de sâmbătă, 6 mai 2023.

Încununarea Regelui Charles al III-lea va fi urmărită de milioane de persoane și inclusiv va fi respectată de o comunitate foarte mare dintr-un arhipeleag din Pacific. Aceștia îl venerează pe regretatul Prințul Filip care a încetat din viață în anul 2021.

Tribul se pregătește pentru momentul în care Monarhul din Marea Britanie va urca pe tron printr-o petrecere cu dansuri și kava, o băutură amețitoare făcută din rădăcini pulverizate. Momentul va fi marcat prin ridicarea steagului Regatului Unit.

Potrivit , sătenii din Vanuatu vor afișa trei portrete ale Ducelui de Edinburg pe care tribul le-a primit din partea Palatului Buckingham în semn de recunoștință pentru devotamentul membrilor săi pentru regretatul prinț.

„Va fi o mare sărbătare – vorbim despre în jur de 5.000-6.000 de oameni care se strâng să sărbătorească încoronarea acestui rege. Avem în jur de 100 de căpetenii care vor sosi.

Ceremonia va începe dimineața la ora 8, iar ridicarea drapelului va avea loc în jurul orei 10:30. Sunt o grămadă de activități. Noaptea, după ce se bea kava, vor fi femei și bărbați care vor dansa împreună, așa că va fi [o petrecere] mare”, a explicat căpetenia Johnson Iakapass pentru ABC Radio, mai arată sursa menționată.

Care este relația dintre Marea Britanie și arhipeleagul din Pacific

Liderul tribului a vorbit și despre relația care există între Marea Britanie și arhipeleagul din Pacific. Legăturile dintre cele două regiuni datează încă din perioada în care arhipelagul cu peste 80 de insule era o simplă colonie.

La momentul respectiv zona se numea Noile Hebride și era administrată atât de francezi, cât și de englezi. Regiunea trebuia să fie recunoscută drept Condominiu, însă administrația a fost poreclită Pandemoniu.

În anul 1980 a devenit independentă și s-a redenumit Vanuatu. Colonia nu face parte din Commonwealth ceea ce înseamnă că nu este șeful statului, dar cu toate acestea Suveranul era slăvit de săteni.

Ducele de Edinburgh este numit de locuitorii insulei drept „number one big fella him bilong Misis”. În plus, cultul, cunoscut de antropologi drept Mișcarea Prințul Filip, a apărut acum câteva decenii. De atunci aceștia consideră că regretatul Prinț a fost un zeu.

Tatăl Regelui a aflat prima oară de existența tribului undeva în anii ’70, când le-a trimis locuitorilor insulei fotografii cu el. În schimb, acesta a primit o bâtă tradițională cu care sătenii din Pacific sacrifică porcii.