Novak Djokovic – Casper Ruud LIVE STREAM ora 15:30 în finala masculină a turneului de Grand Slam Roland Garros 2023

Meciul Novak Djokovic – Casper Ruud are loc duminică, 11 iunie, cu începere de la ora 15:30, în cadrul finalei masculine a turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Locul 3 mondial, sârbul Djokovic ţinteşte victoria în cel de-al 23-lea turneu de Grand Slam al carierei, norvegianul, care a pierdut aici finala sezonul trecut la spaniolul Rafael Nadal, caută primul suces în turnee de Grand Slam.

Unde se joacă finala masculină de la Roland Garros 2023 Novak Djokovic – Casper Ruud

Întâlnirea Novak Djokoic – Casper Ruud se dispută duminică, 11 iunie, de la ora 15:30 pe aceeaşi arenă principală unde au loc toate finalele Openului franceu, Philippe Chatrier şi este finala masculină a acestei ediţii a turneului de Grand Slam de la Roland Garros. O finală în care veteranul sârb de 36 de ani se consderă că nu ar trebui să aibă probleme.

ADVERTISEMENT

Ca de obicei, finala masculină este evenimentul cel mai aşteptat la Roland Garros, fiind considerat cel mai spectaculos meci. De aceea biletele se vând chiar dinaintea începerii turneului, astfel încât în zoua finalei este aproape imposibil să mai găseşti vreun bilet, fie el şi la preţ mai piperat, pentru că poliţia franceză supraveghează astfel de activităţi frauduloase.

Cine transmite la TV finala masculină de la Roland Garros 2023 Novak Djolovic – Casper Ruud

Partida Novak Djokovic – Casper Ruud se joacă duminică, 11 iunie, de la ora 15:30, pe terenul Philippe Chatrier, în finala masculină a turneului de Grand Slam de la Roland Garros şi va fi televizată în direct şi în exclusivtate pe programul Eurosport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Vremea cu probleme din capitala Franţei nu a trecut şi duminică, 11 iunie, există în continuare destule motive de îngrijorare pentru organizatori pentru că meteorologii au emis cod galben de furtuni, evident însoţite de ploi scurte dar repezi. Cu toate acestea se speră ca finala masculină să se poată desfîşura conform programului stabilit.

Cine sunt cei doi finalişti de la Roland Garros 2023, Novak Djokovic şi Casper Ruud

este jucător sârb în vârstă de 36 de ani, născut la Belgrad. Are doi fraţi şi este căsătorit cu Jelena Djokovic din 2014. Locuieşte la Monte Carlo, în principatul Monaco, aşa cum au decis să facă mulţi alţi sportivi, ca urmare a paradisului fiscal de acolo. În cariera sa a obţinut peste 170 de milioane de dolari din succesele de pe teren şi contractele de imagine. Are în palmares 22 de succese în turnee de Grand Slam, zece la Australian Open, şapte la Wimbledon, trei la US Open şi două la Roland Garros. Este foarte aproape acum de succesul cu numărul 23 şi al treilea la Roland Garros care i-ar aduce premiera de a fi unicul jucător care a reuşit să câştige de cel puţin de trei ori fiecare din cele patru turnee de Grand Slam.

ADVERTISEMENT

Casper Ruud, adversarul său din finala de la Roland Garros 2023, este un jucător norvegian în vârstă de 24 de ani din Oslo, antrenat de tatăl său, Christian Ruud şi este un jucător excelent pe zgură, suprafaţă pe care a câştigat şapte din cele opt turnee atp 250 puncte, pe care a ajuns în semifinale de Masters şi pe care a jucat şi a pierdut în 2022 finala de la Roland Garros cu Rafael Nadal. Are deja obţinute din tenis venituri în valoare de 8 milioane de dolari.

Cote la pariuri la finala masculină de la Roland Garros 2023 Novak Djokovic – Casper Ruud

Deşi Casper Ruud este deosebit de redutabil pe zgură pentru casele de pariuri el reprezintă o victimă sigură în faţa rechinului , jucător cu 12 ani mai în vârstă dar şi cu o experienţă net superioară şi o colecţie impresionantă de victorii numai în turnee de Grand Slam. Djokovic are cotă 1,22 la victorie iar Ruud a primit 4,50 şi 1,65 dacă va reuşi să ia măcar un set.

ADVERTISEMENT

Problema este că va fi extrem de greu pentru primul norvegian care a ajuns în top 10 la tenis, pentru că istoricul meciurilor directe cu Nole este teribil de descurajant pentru el. Sint patru meciuri, toate jucate în Italia, două pe zgura de la Openul de la Roma şi două în Turneul Campionilor de la Torino şi partea proastă este că nu numai scorul general de 4-0 e dominant dar nordicul nu a reuşit să ia nici măcar un set!