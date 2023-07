Novak Djokovic, explicații după debutul greoi de la Wimbledon: ”Am fost epuizat”

Tenismenul sârb, al doilea favorit pe iarba londoneză, , scor 6-3, 6-3, 7-6 (4), însă jocul său nu s-a ridicat la nivelul așteptat.

Explicațiile lui Novak Djokovic pentru startul modest de la Wimbledon 2023

La finalul întâlnirii din runda inaugurală de la Wimbledon 2023, Novak Djokovic vorbit despre startul mai slab de turneu pe care îl are și a explicat jocul său prin faptul că a fost extrem de epuizat după succesul de la Roland Garros.

”Nu am jucat la vreun turneu săptămânile anterioare deoarece am considerat că este mai bine să folosesc o săptămână în plus de antrenamente pentru a mă obişnui cu mişcările şi detaliile de pe iarbă.

Nu am avut timp să joc meciuri, deoarece am fost epuizat fizic şi psihic după turneul de la Roland Garros, am avut nevoie să îmi revin. A funcţionat acest lucru pentru mine în ultimii patru ani şi nu am motive să cred că va fi diferit anul acesta. Acum mă simt grozav”, a declarat Djokovic, conform .

Djokovic știa că nu e la nivel maxim

Tenismenul sârb, care la cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, a recunoscut că a fost puțin nervos în timpul partidei de debut și speră să-și ridice nivelul de joc în tururile următoare.

”A fost grozav să termin meciul și astăzi. Am avut niște circumstanțe ciudate când acoperișul s-a închis, meciul fiind întârziat cu aproape o oră și jumătate, dar a merge pe terenul central de la Wimbledon în calitate de campion este un sentiment că nu există altundeva.

Este de necrezut să fiu din nou într-un turneu de vis, precum și să câștigi primul meci. A fost o performanță solidă. Știu că pot juca întotdeauna mai bine, dar mă cam așteptam să nu fiu la 100%. Sper că pe măsură ce turneul avansează și eu să îmi pot ridica nivelul.

Nervii sunt mereu acolo, desigur, pentru că joci în fața unui stadion plin pe unul dintre cele mai importante terenuri de tenis din lume. În ciuda faptului că am atât de multă experiență și atât de multe meciuri pe acest teren, încă mă simt nervos.

Nu-mi amintesc când am jucat ultima dată un meci oficial de tenis, în special un Grand Slam, unde nu m-am simțit deloc nervos. Să te simți nervos este normal. Totul ține de cum te poți adapta și de cum îți poți controla emoțiile pentru a fi productiv”, a spus Djokovic.