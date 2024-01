”Nu avem? Hai să furăm cu Dacia ta!”. Episod fabulos cu Mitică Dragomir și Romică Pașcu

Romeo (Romică) Pașcu este cunoscut de multă lume fiind un nume greu din fosta ”Cooperativă”, trecând ca și conducător pe la Bistrița, Baia Mare, FC Bihor, FC Brașov, Astra sau Petrolul. Din generația lui Mitică Dragomir, Romică Pașcu a fost mereu cunoscut drept un tip amuzant, însă foarte influent în mai multe județe.

Poveste fabuloasă cu Dumitru Dragomir și Romică Pascu: „Nu avem? Hai să furăm cu Dacia ta!”

„Cum zice un prieten, Mitică și Horică, o să vă știe lumea ca pe Stan și Bran. Cum adică? Stai că nu ești fraier, sună bine de marketing”, și-a început discursul Horia Ivanovici, în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Oracolul Fanatik a gustat gluma și și-a adus aminte de un alt duo de succes de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu: ”Romică și Mitică”.

”Eu am fost o perioadă conducător și la Crișul Oradea. După o lună de zile toată lumea zicea Mitică și Romică. Ți-o spun, nu te plictisești cu el.

E o bogăție, ce conducător a fost, am lucrat cu el un an de zile până m-au luat ăștia de la Scornicești. Eram nedespărțiți. Ne zicea Mitică și Romică, doctorul Neșu, ăia toți. Să vină Mitică și Romică”, s-a amuzat Mitică Dragomir.

A urmat, mai apoi, o poveste amuzantă cu Romică Pașcu în prim plan, în postura de hoț de lemne. ”Să dau o poveste cu Romică Pașcu. Mă duc la Oradea, îmi dau ăia o vilă, în centrul orașului. Nebunie, curte de 700 metri pătrați și vorbesc cu Romică. Bă Romică, din ce dracu facem bani, că aveam bani dar nu-i luasem de la Vâlcea. Eram în prima lună, mi-a dat o casă cu o sobă din aia băgai lemne într-o din aia, este și acuma. Făcea calorifere, era vila mare, vila cu 6 camere.

Singur în curte. Nu aveam lemne. Spun băi Romică, să cumpăr lemne? Copiii tremură. Ce bă, ai nevoie de lemne? Păi hai să furăm! Mă uit la el, băi Romică noi suntem conducătorii la Bihor aici, ești tâmpit. Hai bă dă-i în aia, vezi câte lemne. Mergem la depozit. Ne prind ăia, ne împușcă. Ce ne împușcă mă, pot să tragă ăia în mine?”, a povestit Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir s-a dus la furat lemne cu Romică Pașcu

Așadar, cum s-a dus să fure lemne alături de Romică Pașcu acum mulți ani, în vremurile în care pentru un astfel de lucru oricine risca să fie împușcat sau cel puțin bătut crunt. ”Cu ce să furăm? Cu ce? Cu Dacia ta. Eu aveam Dacie, el avea un Fiat 1300 galben, nebunie de mașină. Eu nu aveam să-mi încălzesc copiii, bine apoi mi-a trimis 1 vagon de lemne, dar în primele săptămâni. Nici bine n-am venit, ne arestează ăștia. Ce dracu să fac.

Ne utiăm în Dacia mea, nu găseam nicio gaură să intrăm, porțile de 3 metri. Dar, el găsește o fisură. Zice oprește aici, se bagă prin aia, îmi dădea ce putea să intre în soba aia. Umplem Dacia, era după antrenament, 4 seara. Depozitul de la stadion era la 500 de metri. Dăi, dăi, văd pe unul că aleargă prin curte, era curtea cât vezi cu ochii.

Cineva, un vecin ne-a turnat, a dat telefon. Spun Romică vin ăștia, ne bat de ne rup. Cine se bate cu mine, Romică. Dar când se uită și îi vede pe ăia la 50 de metri, mai mari ca tine, când a rupt-o prin gaura aia, s-a urcat în mașină și a zis dă-i bătaie, dă-i bătaie, că ne curăță ăștia.

A doua zi ne-am dus la Cozma, era un tip elevat, de familie bună, vorbea șapte limbi. Tip cult, extraordinar și funcție mare, mă duc la el și spun domn director, n-am venit bine și trebuia să ne aresteze ăștia. Unde am fost aseară, la furat de lemne cu Romică. Trebuia să mă suni pe mine. Mamă, ce căldură am făcut”, a rememorat Mitică Dragomir, în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

