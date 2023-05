”Nu cade bine”. Gică Hagi îi ridică moralul lui Adi Mutu după umilința din Farul – Rapid 7-2: ”Are un viitor mare în față”. Video exclusiv

”Marinarii” au avut o evoluție de excepție în fața giuleștenilor în etapa a 7-a a play-off-ului din SuperLiga și , deși FCSB a rămas la trei puncte în spate după succesul cu Sepsi.

Adi Mutu, încurajat de Gică Hagi după Farul – Rapid 7-2

Într-o intervenție telefonică la , Gică Hagi a încercat să-i ridice moralul lui Adi Mutu după întâlnirea Farul – Rapid 7-2 și a pafirmat că finul său va ajunge un mare antrenor.

”M-am dus la el după meci, e normal, respectul e total din ambele părți. Când marchezi șapte goluri știi că nu cade bine nimănui. Nici mie nu mi-ar fi căzut bine. Dar asta este viața, nu avem ce să facem, se mai întâmplă lucruri din acestea.

Cum spunem noi, e o lecție, învățăm din lucrurile astea. Din înfrângeri înveți și tot ele te fac să fii mai bun. Suntem colegi, prieteni, dar ăsta e fotbalul. Am vorbit după meci, ne-am salutat, am discutat despre joc, atâta tot.

Nu cade bine niciodată, asta e clar, dar cred că Adi va fi puternic și cu siguranță va deveni mai bun, pentru că are un viitor mare în față. E tânăr și cu siguranță va fi mult mai bun, pentru că este un foarte bun antrenor”, a declarat Hagi, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Hagi, laude pentru cei trei atacanți ai Farului

Tot la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Gică în fața unui Rapid care venea după victorii cu CFR Cluj și FCSB.

”Am jucat perfect, a fost un meci perfect pentru noi. Am pregătit foarte bine meciul și din primul minut s-au văzut intențiile noastre. Am făcut totul foarte bine. A fost o presiune incredibilă a atacanților și a mijlocașilor, am avut șapte jucători în terenul advers care au făcut presiune”, a spus ”Regele”.

Tehnicianului liderului din SuperLiga și-a lăudat cei trei atacanți, Denis Alibec, Louis Munteanu și Adrian Mazilu, fiind de părere că aceștia simt foarte bine jocul, poarta și golul și sunt printre cei mai buni din România.

”Toți cei trei atacanți văd golul, simt golul, chiar dacă doi dintre ei sunt foarte tineri. Dar sunt foarte buni pentru că simt golul, le place golul, atacă poarta, o văd și când sunt liniștiți și echipa joacă bine, cei din spate, fundașii și mijlocașii, construiesc bine, și ei se mișcă bine și sunt foarte periculoși”, a precizat Hagi.

