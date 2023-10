„Nu e obligatoriu ca fotbaliștii să fie și mintoși” Reacția lui Dragomir despre Olaru

De fapt, așa cum o spune chiar Olaru, acest ”scandal” sau ”caz Olaru” nu ar fi trebuit să existe, astfel că toată lumea ar trebui să-și vadă de viitor. Cert e că Darius Olaru a fost lăsat în tribună înainte de România – Andorra, scor 4-0, pentru că ar fi fost accidentat. Fotbalistul a anunțat, în cele din urmă, că era apt de joc.

„Nu e obligatoriu ca fotbaliștii să fie și mintoși”

”S-a discutat prea mult pe acest subiect, nu a fost niciun ”caz Olaru”, nici nu trebuia să ies eu să vorbesc despre acest lucru. M-am lovit cu două zile înainte de meci, la un antrenament, așa s-a întâmplat și cu Mihăilă, a fost decizia lor și am respectat-o. Am luat decizia împreună cu staff-ul, dacă se decideau să joc, intram pe teren, dacă nu, stăteam în tribună.

Nu a fost nicio problemă, , că suntem aproape de calificare, nu de cazul meu”, a declarat Olaru. Această declarație riscă să-l pună într-o ipostază ciudată pe selecționerul Edi Iordănescu, lucru subliniat de Horia Ivanovici și Mitică Dragomir, în studioul emisiunii Max Profețiile lui Mitică.

”Ai văzut ce a zis Olaru după meci? Puteam să joc la Națională. Ai văzut în ce situație l-a pus pe Iordănescu?”, s-a întrebat Horia Ivanovici. ”Chiar dacă era așa, e lipsă de diplomație. Trebuia să meargă pe blat…Trebuie să ai minte. Acum, de aia nu mai poate el că l-a pus pe Iordănescu într-o ipostază…Copiii ăștia nu au prea multă minte.

sau căpitan la FCSB. Fotbaliștii nu e obligatoriu să fie și mintoși”, a remarcat și Mitică Dragomir. ”Pare Edi acum că a mințit, că n-a avut curaj să-i spună lui Olaru că nu i-a spus să meargă în tribună că n-are nevoie de el? A greșit Olaru? De ce a făcut Edi tot circul ăsta? De gura lui Gigi?”.

Mitică Dragomir crede că Olaru a greșit față de Edi Iordănescu

”Cred că…Am înțeles că Edi i-ar fi dat un telefon lui Gigi și a venit Olaru și a spus că puteam să joc și Edi a zis că nu, că era accidentat. Ca selecționer te pune într-o postură…Cam nașpa”, a replicat și Horia Ivanovici. Concluzia a tras-o tot Oracolul Fanatik. ”Categoric! Părerea mea că a greșit și Edi că nu l-a ținut pe bancă, jucător de viteză, cum să nu?”, a transmis Mitică Dragomir.

