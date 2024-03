„Nu l-am iubit pe tata. Mă rupea cu bătaia!” Mitică Dragomir, amintiri dure din copilărie

. Fostul șef de la LPF a vorbit despre relația pe care a avut-o cu tatăl său.

Dumitru Dragomir, amintiri dure din copilărie. Ce relație a avut cu tatăl său: „Nu l-am iubit”

La a dezvăluit că nu și-a iubit tatăl. Motivul, bătăile pe care Dragomir senior i le administra fostului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

„(n.r. – Te mai încingea tati?) Dimineața, la prânz și seara. Păi dacă făceam prostii? Eram al dracului, nu ascultam de nimeni. Fii atent aici. Ce curele îmi trăgea… Numai la fund!

D-asta nici nu l-am iubit. Nu l-am iubit pe tata. Dar pe mama, săraca, am divinizat-o. Pe mamă și pe nevastă. Băi, Horia, eram copilul dracului de mic. Numai prostii de mic.

Mă trimitea cu vacile la un zăvoi care era la vreo 2 kilometri de casă și eu mă duceam să mă joc sau mă scăldam pe malul Oltețului. Iar vacile, dacă nu erau cu burtă, că erau sătule, când ajungeam acasă mă încingea ăla bătrân.

Și eu ce făceam. Mă duceam în lanurile de porumb de la colectiv, luam vreo 6-7 brațe de porumb, dădeam la vaci, atât se făceau! Abia ajungeau acasă cu ele, că nu mai respirau.

Și tata se prindea. Luam porumb, nu îl furam. Sau dacă luam un strugure dintr-o vie sau o cireașă de la cineva, mă rupea cu bătaia”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Max Profețiile lui Mitică”.

„Nu am început niciodată o ceartă”

Dumitru Dragomir e convins că, în ziua de azi, copiilor nu li se mai poate face educație cu bătaia. „Spune-i unuia care e mai brunețel că e țigan să vezi cum te dă în judecată.

Spune-i unei fete că are fusta scurtă, direct hărțuire. Pe de o parte de bine. Că nici cu huliganismul ăsta nu e bine. Eu am fost un tip foarte slobod la gură, dar eu foarte rar am jignit pe cineva, să încep eu o ceartă.

Am așteptat să mă jignească și apoi, bineînțeles, ce a fost și la gura mea… Dar m-am ferit să jignesc în general”, a adăugat fostul șef LPF.

“TATA MA RUPEA CU BATAIA!” | DESTAINUIRI din COPILARIA lui Dumitru Dragomir