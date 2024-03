„Nu mai contează banii pentru mine!”. Cu ce echipă din România ar semna Marius Șumudică

Reîntors în România după ce a încheiat conturile cu turcii de la Gaziantep, Marius Șumudică este un antrenor la mare căutare, care nu duce lipsă de oferte. în timp ce după bulgarul Ivaylo Petev.

Este Marius Șumudică un antrenor scump? „Nu mai contează banii pentru mine!”

Fiind vorba de un antrenor cu o carte de vizită extrem de bogată, este normal ca cei care doresc să-l angajeze să-și pună întrebarea dacă și-l pot permite, în primul rând din punct de vedere financiar, pe Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

„Ești un antrenor scump pentru România?”, a vrut să afle chiar de la sursă și moderatorul Robert Niță la SUFLET DE RAPIDIST, emisiune transmisă LIVE în fiecare marți, de la ora 13:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„În momentul de față, să fiu sincer, nu mai contează banii pentru mine. Să fiu sincer, e doar plăcerea de a antrena. E clar că nu vin de pe stradă și nu o să accept niciodată să-mi dai 5.000, 7.000 sau ceva de genul ăsta. N-o s-o fac niciodată. Nu se pune problema…

ADVERTISEMENT

Dar dacă ajungi cu mine la o înțelegere, să văd că există un proiect ok, că vrei să facem performanță, restul nu mai contează. Din punct de federe financiar sunt ok, m-am realizat, mi-a ajutat Dumnezeu…

Eu îmi doresc foarte mult să plec iarăși în străinătate. Să fiu sincer, îmi doresc foarte mult. Deja am contacte. În Turcia o să-mi fie destul de greu să mă întorc, dar cu siguranță dacă cineva va începe rău mă vor suna.

ADVERTISEMENT

Cred că Turcia mi se potrivește, sunt un tip efervescent, câștig oamenii, dar ei trec de la o stare la alta imediat. Azi ești rege, mâine ești vai mama ta. Ești un nimeni, dacă ai pierdut un meci.

Dar eu cred că voi pleca iar în Golf. La ce contacte am în momentul de față…”, a spus Marius Șumudică la SUFLET DE RAPIDIST, emisiune a cărei premieră e disponibilă în fiecare joi, de la ora 10:30, pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și pe canalul de YouTube Fanatik.

ADVERTISEMENT

În ce condiții ar accepta Marius Șumudică o ofertă din România

Chiar dacă principala sa țintă este o echipă din străinătate, Șumudică nu ar refuza din start nici o eventuală ofertă din SuperLiga. Însă, pentru a o accepta, trebuie îndeplinite mai multe condiții.

„Și în România, dacă ar fi un proiect ok, de la vară să mă angrenez într-un proiect ok, partea materială ar fi pe plan secundar. Nu m-ar interesa. Dar nu m-aș duce la o echipă la care să am cinci spectatori în tribună sau ceva de genul ăsta. Nu…

M-aș duce la o echipă care își dorește performanță, care își dorește să joace în cupele europene sau să se bată la campionat. Eu sunt ferm convins că, la staff-ul pe care îl am, cât este de pregătit, dacă aș lucra la o echipă din primele șase, m-aș bate până la final la campionat.

Mă bazez pe valoarea campionatului intern, care e foarte scăzută. Nu este mare diferență între echipe”, a mai spus Marius Șumudică la emisiunea SUFLET DE RAPIDIST.

Unde VA ANTRENA Marius Sumudica | Cu cine AR SEMNA in SuperLiga