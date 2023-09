“Nu vreau să par arogant, dar am gestionat perfect totul”. Bergodi dă din casă

. Formația antrenată de tehnicianul italian a obținut o singură victorie în primele 5 etape ale campionatului, iar echipa nu arăta un fotbal foarte bun. Cristiani Bergodi a venit și foarte din scurt în Giulești, chiar înainte primului meci, însă acesta este de părere că a gestionat foarte bine situația.

“Nu vreau să par arogant, dar am gestionat perfect totul”

La Rapid sunt pretenții foarte mari. Clubul patronat și de Dan Șucu are ca obiectiv ocuparea unui loc din primele trei ale SuperLigii. După un început de campionat deloc reușit, formația din Giulești pare că a găsit cheia în primul 11 și are acum 3 victorii consecutive. Cristiano Bergodi a vorbit despre modul în care a gestionat presiunea și perioada dificilă din începutul de campionat.

“Putem face lucruri bune, dacă mă ascultă jucătorii. Eu sunt buni și sunt receptivi. Desigur, au trecut două luni, în care am trecut prin 5 meciuri așa și așa. Gândiți-vă că au fost 4-5 autogoluri. Și am pierdut puncte din cauza acestor lucruri. Așa ceva eu nu am văzut niciodată, să se dea autogoluri așa cum ne-am dat noi, cu tot respectul.

Dar așa s-a întâmplat, nu am făcut o tragedie. Nu vreau să fiu arogant, dar cred eu că am gestionat perfect situația. Am gestionat bine și cu băieții, cu staff-ul, cu tot. Pentru că nu am pus deloc presiune pe băieți, am gestionat bine jucătorii care erau acolo, eu și staff-ul am ales un prim 11 perfect. Au intrat jucători, au ieșit alții. Poate acum e un moment greu pentru unii, dar încet-încet am nevoie de toți jucătorii, așa vreau.

Nu am avut presiune nici dinspre conducere. Ne-a susținut și galeria, au venit la noi și au plâns, voiau foarte mult să reparăm lucrurile. E bine că au venit la noi. Uneori, fără presiune poate să fie bine, dar uneori este nevoie și de presiune.

Jucătorii au nevoie de puțină presiune din spate ca să meargă înainte. A venit puțină presiune la meciurile cu Farul, cu Dinamo, dar a venit perfect, așa cum trebuia să fie și cum este și într-o familie, când toți sunt împreună.”, a explicat Cristiano Bergodi, la SUFLET DE RAPIDIST.

Cristiano Bergodi, înainte de Oțelul – Rapid: “A pierdut doar cu FCSB”

. Cristiano Bergodi a vorbit înainte de partidă despre echipa adversă, dar și despre jucătorii giuleșteni care au fost la echipele naționale: “E un meci foarte important și dificil. Oțelul are un antrenor bun, Dorinel, îl cunosc de mult timp. Oțelul face presing, e o echipă care joacă agresiv, cu intensitate. Oțelul a pierdut doar cu FCSB. Apoi, nici n-a câștigat, nici nu a mai pierdut. Dar și-a creat mereu ocazii, a avut șanse importante. Vom vedea dacă pauza a fost de bun augur sau nu

Nu a fost nevoie să-l consolez pe Rrahmani, a fost dezamăgit în prima zi. Moralul i se va reface printr-o evoluție bună la Galați, pentru că va juca. Nu l-am simțit afectat. I-am spus că mă așteptam să joace mai mult contra României, dar e bine pentru noi că a jucat mai puțin, pentru că noi nu mai aveam alt atacant pentru meciul cu Galați.

Mă așteptam să joace întrucât cei de la Kosovo nu mai aveau nimic de pierdut, trebuiau să forțeze victoria. Horațiu Moldovan era fericit, Cîrjan mai puțin, dar sunt jucători profesioniști. Naționala e naționala, clubul e club. Trebuie să-ți schimbi imediat atitudinea.”

