Cristiano Bergodi , duminică, 17 septembrie, ora 19:15, în etapa a 9-a din SuperLiga. Șirul de remize înregistrat de formația lui Dorinel Munteanu l-a pus pe gânduri pe antrenorul italian.

Cristiano Bergodi, în gardă înainte de Oțelul – Rapid: „A pierdut doar cu FCSB”

Rapid caută a patra victorie consecutivă în campionat în deplasare cu Oțelul Galați, însă formația lui Cristiano Bergodi va avea o misiune extrem de dificilă. Oțelul Galați a înregistrat 5 rezultate de egalitate în ultimele 6 partide, iar singura care a reușit să o învingă în acest sezon pe echipa lui Dorinel Munteanu a fost FCSB.

Vicecampioana s-a impus cu scorul de 2-0 în etapa a 3-a după golurile marcate de Octavian Popescu și Andrea Compagno. „E un meci foarte important și dificil. Oțelul are un antrenor bun, Dorinel, îl cunosc de mult timp. Oțelul face presing, e o echipă care joacă agresiv, cu intensitate.

Oțelul a pierdut doar cu FCSB. Apoi, nici n-a câștigat, nici nu a mai pierdut. Dar și-a creat mereu ocazii, a avut șanse importante. Vom vedea dacă pauza a fost de bun augur sau nu”, a declarat Cristiano Bergodi, la conferința de presă.

Probleme pentru Bergodi înainte de Oțelul – Rapid: „S-a întors dezamăgit de la națională”

Cristiano Bergodi a dezvăluit la conferința de presă că . Antrenorul italian a recunoscut că se aștepta ca fotbalistul de 23 de ani să joace mai mult în tricoul echipei naționale.

De asemenea, Cristiano Bergodi a vorbit despre situațiile lui Horațiu Moldovan și Cătălin Cîrjan, reveniți și ei de la loturile naționale. „Nu a fost nevoie să-l consolez pe Rrahmani, a fost dezamăgit în prima zi. Moralul i se va reface printr-o evoluție bună la Galați, pentru că va juca.

Nu l-am simțit afectat. I-am spus că mă așteptam să joace mai mult contra României, dar e bine pentru noi că a jucat mai puțin, pentru că noi nu mai aveam alt atacant pentru meciul cu Galați.

Mă așteptam să joace întrucât cei de la Kosovo nu mai aveau nimic de pierdut, trebuiau să forțeze victoria. Horațiu Moldovan era fericit, Cîrjan mai puțin, dar sunt jucători profesioniști. Naționala e naționala, clubul e club. Trebuie să-ți schimbi imediat atitudinea”, a mai spus Bergodi.

Amir Rrahmani a jucat 10 minute în meciul România – Kosovo 2-0. În meciul cu Elveția, atacantul a fost rezervă neutilizată.

4 goluri în două meciuri a înscris Rrahmani pentru Rapid. Transferul kosovarului în Giulești a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK .

Cristiano Bergodi a anunțat că noul atacant al Rapidului, Kevin Soni, nu va face parte din lot pentru meciul cu Oțelul Galați. „A venit de puține zile. Nu va fi în lot cu Oțelul, trebuie să lucreze un pic la pregătirea fizică, la pregătirea mentală, la pregătirea tactică. N-a jucat mult în ultimul timp. Dar e un fotbalist bun, care îmi place”, a încheiat Cristiano Bergodi.

Andrei Borza, motivat înainte de Oțelul – Rapid: „Mă simt extraordinar aici”

Andrei Borza a revenit la Rapid, după acțiunea echipei naționale de tineret a României. Fundașul transferat de giuleșteni în această vară, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK, a marcat un gol în Albania U21 – România U21 3-2.

„Va fi un meci greu, cu o echipă bună, agresivă, care n-a pierdut niciun meci, a făcut numai egaluri. Vom merge să câștigăm. Trebuie să demonstrăm că nu am câștigat întâmplător ultimele 3 partide și să jucăm foarte bine la Galați.

Mă simt extraordinar la Rapid. Am venit, am jucat 3 meciuri și avem 3 victorii. Sper să continuăm la fel. Cu Petrila mă înțeleg cel mai bine. Am făcut un joc foarte bun cu Albania (n.r. – Albania – România 3-2 în preliminariile Campionatului European de tineret).

Chiar dacă nu am câștigat, am demonstrat în primele 75 de minute că suntem o echipă foarte bună și că trebuie să fim luați în considerare la calificare”, a spus și Andrei Borza.