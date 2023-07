Numele neobișnuit pe care fostul premier Boris Johnson l-a dat copilului său nou-născut

Numele neobișnuit pe care Boris Johnson l-a dat copilului său nou-născut. Micuțul a venit pe lume luna aceasta, politicianul din Marea Britanie și membru al Partidului Conservator devenind tată pentru a opta oară.

Boris Johnson, prenume neașteptat pentru al treilea copil alături de soția sa, Carrie. Anunțul a fost făcut în mediul online

Boris Johnson a ales un pentru al treilea copil alături de soția sa, Carrie. Anunțul a fost făcut în mediul online. Cuplul mai are doi copii: Wilfred, născut în aprilie 2020, și Romy, venit pe lume în decembrie 2021.

Partenera de viață a renumitului politician britanic a dezvăluit pe social media cum se numește bebelușul venit pe lume pe 5 iulie 2023. Tânăra de 35 de ani a postat și câteva poze cu micuțul care a primit un nume neobișnuit.

„Bine ai venit pe lume, Frank Alfred Odysseus Johnson, născut pe 5 iulie la ora 09:15. Poți ghici ce nume a ales soțul meu?! Îmi place fiecare minut alături de bebelușul acesta somnoros.

Văzând cei doi copii mai mari îmbrățișându-și fratele cu atâta bucurie și entuziasm a fost cel mai minunat lucru de văzut. Suntem cu toții foarte încântați”, a scris soția lui Boris Johnson pe Instagram, scrie .

Boris Johnson, tată pentru a opta oară

„Mulțumesc foarte mult incredibilei echipe din maternitate. Sunt cu adevărat cei mai uimitori și grijulii oameni. Simt o recunoștință atât de imensă”, a completat Carrie Johnson în mediul virtual.

În altă ordine de idei, soția fostului premier Boris Johnson a cerut recomandări celor care o urmăresc legat de ceea ce poate consuma în timp ce alăptează. Tânăra a primit numeroase mesaje și sfaturi de la oameni.

Politicianul, în vârstă de 59 de ani, mai are patru copii (doi băieţi şi două fete) din mariajul cu avocata Marina Wheeler, care a fost a doua sa soție. În plus, fostul prim-ministru a mai recunoscut că are și o fiică dintr-o relație extraconjugală.

Carrie și Boris Johnson sunt căsătoriți din anul 2021, după ce s-au logodit la finalul lui 2019. Ceremonia religioasă a celor doi a fost una secretă și care s-a desfășurat departe de ochii curioșilor, în Catedrala Westminster.