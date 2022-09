O britanică a cumpărat o casă la beție și apoi a uitat de ea. Afacerea s-a dovedit foarte profitabilă

Luana Ribeira (40 de ani) trăiește acum în Portugalia și deține firma proprie de PR, iar acest lucru a fost posibil în urma unei prostii făcute la beție, scrie .

Femeia, originară din Anglesey, North Wales, a relatat că a mers alături cu o prietenă să vadă o casă pe care aceasta intenționa să o cumpere în suburbiile orașului Leeds.

După vizionare, prietena respectivă a renunțat la idee întrucât locuința se află într-o zonă dubioasă, dar Luanei i-a plăcut casa și i s-a părut o investiție bună.

„Eu m-am dus la clubul de noapte în care lucram, am rămas acolo după program și . Nu îmi amintesc, dar se pare că am ajuns acasă a doua zi dimineață, am sunat un agent imobiliar să liciteze și am câștigat casa. M-am trezit mahmură și iubitul meu era foarte nervos și nu vorbea cu mine”, a relatat femeia.

Luana ține minte doar de primele băuturi pe care le-a servit, dar apoi totul a intrat în ceață.

Finalmente, prietenul ei i-a adus aminte că tocmai a dat 20.000 de lire pe o casă în Leeds. Acesta i-a spus că a ajunse acasă dimineața, la 8.30, , insistând să sune un agent imobiliar care să liciteze în numele ei la licitația care a început la 9.00.

Apoi s-a dus să se culce, iar când s-a trezit habar nu avea că devenise proprietara casei.

Numai că tranzacția atât de imprudent încheiată s-a dovedit una inspirată, chiar dacă de aburii alcoolului. Peste un an, femeia a vândut casa la un preț dublu. Apoi a cumpărat o altă casă pe care a vândut-o tot cu un profit de 20.000 de lire.

După mai multe case cumpărate și vândute, Luana a obținut un profit suficient de mare încât să se mute în Portugalia, unde și-a deschis o companie media și s-a apucat de scris.