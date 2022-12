O campioană mondială la înot, condamnată la 12 ani de închisoare! Procesul împotriva sportivei a reprezentat o premieră

Aflat la putere încă din 1994, este extrem de contestat în Belarus. Cu atât mai mult cu cât a rămas la putere, inclusiv la ultimele alegeri, din 2020, prin metode neortodoxe. La fel sunt și metodele prin care-i pedepsește pe opozanții săi.

Realegerea lui Lukașenko, din 2020, a fost contestată de organizațiile internaționale care au supravegheat procesul de vot. Și, în țară au fost organizate numeroase acțiuni de protest.

Între cei care s-au implicat în acestea s-a numărat și Aliaksandra Herasimenia (36 de ani). Fostă campioană mondială la înot și medaliată la de la Londra 2012 și Rio 2016. Retrasă din activitate.

În 2020, Herasimenia a semnat o scrisoare deschisă, alături de alţi sportivi bieloruși, și a făcut apel la alegeri libere. Iar mai apoi a făcut și un alt pas, mai îndrăzneț.

Ea a decis să înființeze Fundaţia belarusă pentru solidaritate sportivă (BSSF). O organizaţie care și-a propus să îi ajute, juridic, dar și financiar, pe sportivii aflaţi în vizorul autorităţilor din Belarus. Evident, pentru simpla vină că nu sunt de acord cu regimul dictatorial al lui Lukașenko.

Iar în aprilie 2021, Herasimenia a vândut la licitaţie medalia de aur câştigată la Campionatele Mondiale din 2012. O licitație care a avut scopul de a strânge fonduri tocmai pentru BSSF.

Evident, toate aceste acțiuni ale sportivei care s-a retras din activitatea sportivă în 2019, iar acum trăiește în exil, nu au fost pe placul autorităților.

A urmat acționarea sa în instanță, alături de un alt oponent al regimului, Alexander Opeikin. Iar procesul declanșat, pe 19 decembrie 2022, a reprezentat o premieră.

The first “court in absentia” was held in Belarus

Aliaksandra Herasimenia and Alexander Opeikin were “sentenced” to 12 years of imprisonment.

This “show for one viewer” differs from the others by the absence of the defendants – they have been in exile for a long time.

— NEXTA (@nexta_tv)