O cântăreață celebră își reface silicoanele în speranța că se mărită! Alessia: ”Eram defectă”

este unul dintre cele mai cunoscute nume din industria muzicală de la noi. Dacă în urmă cu câțiva ani, cântăreața făcea furori cu melodiile ei, de ceva vreme nu a mai apărut deloc. Artista a trecut printr-o perioadă dificilă și și-a revenit cu greu.

Alessia: ”Voi face mai multe intervenții”! Vedeta vrea să își refacă viața

Cunoscuta cântăreață a decis să stea retrasă o perioadă pentru a-și reveni. A trecut prin momente de calvar și spune că nu mai gândea limpede. După ani de introspecție și terapie, Alessia și-a revenit. iar în ceea ce privește fizicul, vedeta urmează să facă îmbunătățiri.

„Mi-am refăcut interiorul şi exteriorul. Lucrez şi la acest aspect. Fac sport şi urmează să fac intervenţii estetice. Voi face mai multe intervenţii, sunt în plan. Studiez piaţa, medicii, nu vreau să mă arunc. Vreau să am cele mai bune rezultate când ies de pe uşa clinicii. Am făcut greşeli la capitolul acesta şi nu vreau să le mai repet.

Am riscat că nu am mai apărut, dar poate nu m-aş fi recuperate niciodată dacă aş fi rămas în energia aceea. Eram defectă. Un om care nu mai gândeşte limpede, care are traume nevindecate şi depresie severă nu merge spre bine, dimpotrivă. Uite că au trecut trei ani, m-am vindecat şi nu am pierdut nimic. Drept urmare, sunt căutată în continuare” , a dezvăluit Alessia pentru FANATIK.

Alessia, refăcută complet „Când ești bine cu tine, ai ce să oferi celui de lângă tine”

Dacă tot ne-a dezvăluit că este căutată, Alessia a mers să facă și proba rochiei de mireasă. Se declară liniștită pe plan personal așa cum nu a mai fost demult. „Am fost la târg să probez rochii de mireasă.

Nu am planuri de nuntă, dar vedem ce va fi. Viitorul este imprevizibil. S-au liniştit lucrurile şi sunt bine pe plan personal. Eu momentan lucrez mult la mine pentru a fi bine din toate punctele de vedere. Când tu eşti bine cu tine, ai ce să oferi şi celui de lângă tine.”, a spus Alessia.

Artista este pregătită să-și facă intervenții estetice noi

Alessia își dorește să fie în cea mai bună formă a sa. Astfel, artist ava apela la noi intervenții. Se pare că despărțirea de tatăl copilului ei a lăsat urme adânci în sufletul, dar și pe trupul artistei. Alessia a slăbit mult din cauza stresului, s-a îmbolnăvit de TBC și a ajuns să cântărească 39 de kilograme. Din acest motiv, și implantul ei mamar a avut de suferit.

„Contează mult fizicul pentru un artist, psihicul de asemenea. Mi-am făcut o intervenţie de implant mamar şi nu a fost aşa cum mi-am dorit. Nu vreau să dau în vreun medic, dar este vorba despre acest implant. Când îţi pui implant nu ai voie să slăbeşti. Şi acesta a fost un factor, nu a fost doar vina medicului.

După ce m-am despărţit de Ionuţ, m-am îmbolnăvit. Am avut 39 de kilograme şi musculatura mea a dispărut. Astfel, implanturile mele nu au mai reuşit să stea sub muşchi pentru că muşchiul meu nu mai exista.

Am dureri şi trebuie să intervin să fac această operaţie. Am avut mici dureri şi după intervenţie la unul dintre sâni. Doctorul mi-a spus de dinainte că nu am voie să slăbesc. Eu am slăbit pentru că am făcut TBC pe fond de stres şi apă la plămâni.

Musculatura mea a fost practic inexistentă. Ajunsesem la 39 de kilograme, iar implantul nu avea pe ce să stea şi s-a rupt cusătura. Implantul a căzut, iar acum stă pe piele. Nu pot sta fără bustieră deloc.”, a declarat Alessia în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum se înțelege Alessia cu tatăl copilului și foștii socrii: „Vorbim strictul necesar”

Cea mai grea perioadă pentru artistă a fost cea în care În urmă cu doi ani, artista dezvăluia public că relația dintre ea și tată copilului este tensionată. Atunci, cântăreața obținuse două ordine de protecție împotriva bărbatului. Mai mult, vedeta spunea că părinții lui Ionuț sunt principalii vinovați pentru situațiile tensionate din familia lor. Acum, Alessia spune că ea şi Ionuţ au ajuns la un numitor comun de dragul copilului.

„Stau bine lucrurile cu tatăl lui Alvin. Lui i-a luat mai mult, probabil. El fiind şi mai mic de vârstă decât mine a procesat mai greu situaţia. Bărbaţii merg în sens invers faţă de femei. Femeile sunt doborâte la început şi se repară ulterior, pe când pentru bărbaţi este invers. Ei se simt în putere când se întâmplă lucrurile şi abia cu timpul realizează ce li s-a întâmplat cu adevărat încep să conştientizeze.

Eu, fiind mai mare, am încercat să tolerez ce s-a întâmplat pe parcurs şi să tratez cu maturitate lucrurile. Cu părinţii lui Ionuţ nu ţin legătura. Vorbim strictul necesar. Ne rezumăm la o discuţie simplă şi la obiect.Din fericire, acum lucrurile sunt bune între mine şi Ionuţ. Vom fi toţi trei la grădiniţă la Alvin pe 19. Apoi, copilul va pleca cu tatăl lui la Bucureşti.”, a declarat Alessia.

„Suntem bine, ne creştem frumos copilul. Am ajuns amândoi la concluzia că este mai bine aşa. Am stabilit şi programul de vizită pentru Alvin. Ne-am înţeles.”, a declarant Ionuț, în exclusivitate, pentru FANATIK.