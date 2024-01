O cântăreață și vedetă Survivor, de urgență, la spital! ”Sunt disperată”

Melina, una dintre vedetele show-ului Survivor din sezoanele trecute, a ajuns, de urgență la spital. Și, a dezvăluit ea pentru FANATIK, situația este deosebit de gravă, medicii nereușind să îi pună un diagnostic.

Vedetă Survivor, la spital! Mellina e disperată

Mellina, celebră ca artistă și vedetă Survivor, a ajuns la Urgențe. Fosta Războinică a anunțat că este într-o situație disperată, mai ales că medicii nu reușesc să dea de cauzele pentru care are suferințe cumplite.

”Vă scriu de la Urgență pentru că sunt disperată. Mă confrunt cu o simptomatologie greu de suportat de ceva timp și nimeni nu știe ce am. Medicii îmi spun că nu au ce să îmi facă. Îmi dau doar calmante care nu își fac efectul. Nu mai dorm de de vreo 5 zile. Simptomatologia este durere și usturime în partea de jos a abdomenului”, a spus Mellina.

Mellina ne-a dezvăluit că medicii sunt de-a dreptul nedumeriți de motivele care stau în spatele suferinței sale. Mai mult, ne-a dezvăluit vedeta al cărui nume real este Mădălina Dumitru, este decisă să găsească, până la urmă, un medic care să dea de urma bolii pe care o are.

„Sunt așa cam de o lună de zile. Toți medicii îmi spun că nu am nimic și că nu mă pot interna pentru că nu îmi iese nimic la analizele de sânge. Leucocitele sunt bune, urina e bună, nu știu”, a spus fosta vedetă Survivor, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mellina a tot avut probleme de sănătate, după Survivor

În ultima perioadă Mellina a tot avut probleme de sănătate și a ajuns la spital chiar și în Grecia. La acea vreme, ne povestea ea, a ajuns la urgențe din cauza neatenției, ea fiind înțepată de o vietate acvatică, având nevoie de ajutor de specialitate.

“Am fost să fac un pic de snorkeling și am uitat să îmi iau acea încălțăminte specială, am mers cu picioarele goale. Am zis că am eu grijă să nu calc pe vreun arici de mare. Dar la un moment dat m-am dezechilibrat. A venit un val mare, m-am dezechilibrat și am pus picioarele peste tot. Cu piciorul drept am călcat pe un arici mai mare și am vreo 10 țepi care mi-au rămas în talpă.

Am mers la clinică și au reușit să îmi scoată doi. Mi-au spus acolo că trebuie să mai aștept să iasă, pentru că au intrat acei țepi foarte adânc. Dar în principiu mi-au spus că nu e nicio problemă.

Este dureros, dar sincer, e mai dureroasă epilarea definitivă. Așa că e ok. Acum nu pot păși cu dreptul. La clinică au curățat bine acolo și mi-au spus că nu e risc de infecție, de asta mi-a fost mie frică. Nu pot păși pe picior, calc mai mult pe călcâi”, a declarat pentru FANATIK.

”După Survivor, am nevoie să am câteva pastile”

Pasionată de escalade și drumeții montane, după ce a cucerit vârful Kilimanjaro. De atunci, ne-a mărturisit ea, nu pleacă în nicio excursie fără anumite pastile și creme, fiindu-i teamă ca problemele să nu recidiveze.

”După Survivor, am nevoie să am câteva pastile la mine. De exemplu, când am fost pe Kilimanjaro am făcut infecție urinară. De atunci, mereu când plec undeva îmi iau pastile pentru infecții urinare. Dar altceva special nu am. Pot renunța la multe”, a mai spus Mellina.

Mellina, în ciuda faptului că este o artistă cunoscută, a ajuns în echipa . La acea vreme, decizia ei a mirat pe multă lume, dar, pare-se, a fost dorința ei expresă de a nu fi alături de colegii ei de breaslă, la Faimoși, preferând simplitatea Războinicilor.