Survivor All Stars, la start! Războinicii pregătesc terenul, Faimoșii sunt așteptați în Dominicană! Jador, cu perfuzii înainte de decolare

În dimineața zilei de 2 ianuarie, Faimoșii au fost ”convocați” pe aeroportul din București, destinația lor fiind Punta Cana. De acolo, vor ajunge pe insula luptelor cu Războinicii de la Survivor All Stars România, aceștia fiind, deja, acolo.

Faimoșii, în drum spre insulele dominicane unde are loc Survivor All Stars

Plecați devreme, în dimineața zilei de 2 ianuarie, Faimoșii, în drum spre Survivor, vor face o escală la Madrid. Apoi îi așteaptă un zbor de nouă ore, spre Punta Cana, iar de acolo vor fi transferați pe insula unde, propriu zis, are loc Survivor România. Deja, acolo, ei sunt așteptați de Războinicii care îi vor înfrunta în competiția epică de va fi difuzată de Pro TV.

Așa cum FANATIK a și dezvăluit deja, din echipa Faimoșilor fac parte vedete care mai de care din cele care au participat la Survivor de-a lungul celor patru sezoane de până acum. Evident, toți câștigătorii au fost cooptați, atât Elena Ionescu, cât și Zanni, sperând că vor face impresie bună.

Jador este și el în echipa All Stars, chiar dacă nu a câștigat în sezonul în care Zanni făcea senzație. E adevărat, în repetate rânduri, el a fost favoritul publicului, artistul având o baza de fani care l-au susținut în timpul show-ului pentru a nu fi eliminat. Acum însă, Jador pare să aibă problemele de sănătate înainte de a ajunge în Republica Dominicană, el postând imagini cu o perfuzie făcută chiar înainte de a pleca spre aeroport.

Din echipa Faimoșilor mai fac parte Ana Porgras, Jador, TJ Miles, Cătălin Moroșanu, Ștefania Stănilă, Andreea Tonciu, Jorge și Roxana Nemeș. Iar asta înseamnă că, în show, vor fi și momente ciudate. Nu de altceva, dar au avut, acum ceva timp, ceva de ”împărțit”, iar apoi nu și-au mai vorbit deloc.

În Republica Dominicană au ajuns deja și Războinicii. Robert Moscalu, Alex Delea, Lola Crudu, Relu Pănescu, Iancu Sterp, Ștefania Ștefan, Andrei Ciobanu, Maria Chițu, Maria Lungu și Alexandra Duli. De remarcat este că Dan Ursa, cel care a câștigat sezonul trecut, va intra în SUrvivor All Stars doar din postura de rezervă.

Elena Ionescu și Andreea Tonciu, disperate de distanța față de copiii lor

Andreea Tonciu, care a mai avut o experiență scurtă la Survivor România, are o singură problemă, pare-se. Mai exact, dorul de fiica ei, cele două fiind extrem de apropiate. De altfel, vedeta ne mărturisea că sunt atât de legate încât nici nu își mai poate închipui să plece undeva fără micuța Rebecca. Dar asta era înainte de oferta primită de la Pro TV…

, pentru FANATIK, despre plecarea la Survivor și felul în care și-a pregătit copilul pentru lunga perioadă în care vor fi departe unul de celălalt.

”În acest timp aș vrea să profit de prezența copilului meu. Știu ce înseamnă să fii departe de copil. Îmi doresc să nu am acest regret, pentru că știu ce înseamnă dorul de casă. Ieșim mult în locuri de joacă, ieșim cu prietenii. Am mers în câteva vacanțe la munte.

Petrecem multe momente în familie. Am chemat familia la mine. Pentru noi sărbătorile au început din luna Noiembrie. Eu am mult de muncă în ultima perioadă, am niște proiecte noi la care lucrez. (…) Eu sunt și mamă și tată, dar copilul are și tată. Atunci când cel mic se mai răsfață, încerc să-i impun respect.

Îmi place să cred că mi-am crescut copilul cu respect față de mine. Văd mulți copii în jur foarte alintați. Eu cred că fiul meu a fost crescut cu niște principii, cu înțelepciune. E un copil liniștit și foarte matur pentru vârsta lui. Are 5 ani acum și mă înțeleg cu el ca și cu un adult”, spunea Elena Ionescu pentru FANATIK.