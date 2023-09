O femeie și-a comandat un somon cu portocale, dar a avut parte de șocul vieții când i-a fost livrată mâncarea. Ce a primit, de fapt

O femeie și-a comandat de pe o aplicație de pe internet o porție de somon cu portocale, doar că atunci când a venit mâncarea a avut un șoc. Nu i-a venit să creadă ce a primit.

O femeie și-a comandat un somon cu portocale, dar a rămas șocată când a văzut ce i-a ajuns

Femeia a dat comandă pe aplicația Uber Eats din Marea Britanie, de la un restaurant listat acolo. Avea poftă de somon, așa că a comandat și portocale.

Doar că ea a ajuns să fie înșelată și când i-a ajuns mâncarea nici nu i-a venit să creadă ce a primit. În loc de somon cu portocale, ea a primit niște felii de fruct cu două bucățele de pește, ce semănau mai degrabă cu niște chiftele din pește decât cu

Nici prezentarea nu era una de top, iar cele două bucăți de pește rotunjite și minuscule erau puse strategic într-o singură felie de portocală, tăiată pe jumătate.

„Am comandat somon de la un restaurant de pe @ubereats_uk. Vă rog să vă uitați la ce am comandat vs ce am primit.

Și ei spun că nu merit o restituire a banilor. Când am căutat pe Google restaurantul nici măcar nu a apărut.”, a spus femeia pe Twitter.

Aplicație pentru comenzi de mâncare a refuzat inițial să-i dea banii înapoi

Postarea femeii a devenit rapid populară pe Twitter, acolo unde ea a postat și imagini cu mâncarea primită. „Încă mă chinui să găsesc peștele din poză!”, a spus cineva.

„Nici ketchupul nu mai salvează această mâncare”, a mai scris altcineva. Celor mai mulți nu le-a venit să creadă cum a fost păcălită femeia.

Când a solicitat să primească banii înapoi, răspunsul celor de la Ubser Eats a fost inițial că nu ar avea cum să o despăgubească. Ulterior, femeia și-a primit banii înapoi, deloc puțini având în vedere prețul somonului.

“Îmi pare foarte rău pentru dezamăgirea ta la livrare, Roshan. Dorim să îndreptăm lucrurile și am emis o rambursare completă – verificați DM-urile dvs. pentru mai multe informații.”, au transmis reprezentanții Uber Eats.