O insectă periculoasă distruge pădurile din Apuseni. Copacii sunt secați de viață, fără ca autoritățile să poată face ceva

Totul ar fi început în 2017, când hectare întregi de pădure au fost doborâți de o furtună. Specialiștii și-au dat seama că acești copaci au fost infestați de gândacul tipograf sau de scoarță, care a putut astfel să se extindă în tot mai multe zone.

O insectă distruge pădurile din Munții Apuseni

Această insectă, care nu poate fi eradicată, e prezentă în pădurile din România de zeci de ani, însă situația s-a agravat în ultimii ani și pe fondul secetei.

Reprezentanții Parcului Natural Apuseni au analizat situația și au dezvăluit că sunt puține lucruri pe care autoritățile pot să le facă în acest caz.

”Toată treaba a început în toamna anului 2017, când o furtună puternică a pus la pământ foarte mulți arbori. Noi am analizat situația de la început și am convocat Consiliul Științific al Parcului pentru a găsi soluții. Consiliul Științific a decis să se ia măsuri de urgență, chiar dacă este o zonă non intervenție, pentru a stopa pe viitor ca acest fenomen să se extindă.

În prima etapă, ocoalele silvice care administrează fondul forestier din zonă ne-au cerut derogare, conform legii, pentru exploatare astfel încât să se prevină atacul”, a declarat Alin Moș, directorul Administraţiei Parcului Natural Apuseni, conform

Cu toate acestea, chiar dacă insecta atacă violent copacii și se poate extinde rapid în toată pădurea, specialiștii au tăiat copacii bolnavi și alți copaci apropiați, în speranța că extinderea ”bolii” va fi oprită. Din păcate au făcut-o tardiv și au amplificat fenomenul.

”Ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, cert este că măsurile au fost luate cu întârziere. Mai mult, se vede că nu au făcut intervenții asupra pădurii. În final au dus și la un deranj asupra pădurii în ceea ce înseamnă pătura de sol de la suprafață și asupra altor arbori sănătoși. Din păcate, prin măsurile luate, în loc ca fenomenul să fie ținut în frâu, s-a amplificat”, a explicat Alin Moș.

s-au înmulțit și datorită temperaturilor ridicate din ultimii ani. Insectele pătrund în copac și usucă complet trunchiul. Într-un an de zile, copacul e mort. Pădurea poate fi pierdută în timp record, pentru că vântul poate transporta gândacii pe o distanță de mulți kilometri.

Gândacii nu sunt pretențioși și pot trăi și pe plante vii, pe bușteni sau în copaci vii și tăiați. Insecta depune ouă în scoarța copacului, iar apoi larvele se hrănesc cu țesuturile copacului până îl distrug.