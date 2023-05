O mamă este nevoită să-l ia pe fiul ei cu dizabilități la toaleta femeilor și a dezvăluit cu ce greutăți se confruntă: “Văd cum celelalte femei se uită cruciș”

O mamă a povestit că este nevoită să-l ia pe fiul ei cu dizabilități la toaleta femeilor, însă oamenii din jur o privesc într-un mod nu tocmai confortabil. Femeia le-a cerut oamenilor să dea dovadă de mai multă înțelegere, din moment ce este o situație dificilă.

Mama unui a vorbit despre greutățile cu care se confruntă cu fiul ei. Aceasta a explicat cum este mereu nevoită să suporte privirile dezaprobatoare ale străinilor atunci când merge la toaletă cu copilul ei.

Această mamă este privită în mod ciudat de celelalte femei care merg la baie. Atunci când fiul ei era mic, era un lucru normal să îl ia cu ea la baie, exact așa cum fac și celelalte mame. Acum că a crescut, oamenilor li se pare neobișnuit.

Atunci când merge undeva alături de fiul ei, femeia este nevoită să planifice și mersul la baie astfel încât să găsească toalete cu o singură cabină. Din păcate, nu sunt multe locuri publice care au băi destinate unor astfel de situații. Astfel, singura soluție e să-l ia pe băiat cu ea la toaletă.

“Când era mic, nimeni nu ridica o sprânceană când îl aduceam cu mine în baia femeilor. Ba chiar, în majoritatea cazurilor, el era unul din mulți băieței care intrau cu mamele lor în baie. Nu îmi păsa daca îi vedeam, cum nu îmi pasă nici acum. Îmi vedeam de vezica mea.

Însă acum a început să crească. Acum, în baie mă urmează un adolescent de 1,60 m cu păr pe picioare și voce ce a început să i se îngroașe precum unui bărbat.

De ce? Pentru că în niciun caz nu îl voi trimite la baie singur. Ba chiar am început să îmi programez drumurile în așa fel încât să mergem pe cât posibil doar la băi cu o singură cabină, încât să știu că îl pot trimite înăuntru în siguranță. În plus, nu mă îngrijorează doar nevoia lui la baie. Uneori am și eu nevoie”, a povestit mama băiatului, citată de .

“Pe cuvânt că l-am crescut bine”

Mama băiatului este nevoită să îl ia pe fiul ei la baia femeilor pentru că nu îl poate lăsa la cea a bărbaților. La acestea din urmă nu se formează cozi atât de mari la fel ca la cele ale femeilor.

“Așa că, vă rog să înțelegeți că în unele băi publice, fiul meu mă vă însoți în toaleta femeilor. E nevoit să o facă”, a mai spus ea.

Totodată, femeia le transmite oamenilor să meargă mai departe atunci când o văd că merge la toaletă cu fiul ei. “Iar dacă ești una dintre persoanele care se nimerește în același timp cu noi la baie, ai două opțiuni: poți să iți vezi de treaba ta sau ne poți ajuta să transmitem cât mai multor magazine și restaurante că e nevoie de mai multe băi destinate familiei/neutre de gen”, a mai spus femeia.

Mama a mai ținut să le transmită oamenilor că , dar are și dizabilități intelectuale și comunicare limitată. Aceasta a vrea doar să știe că este în siguranță, așa că singura soluție este să îl ia cu ea la baie.

Femeia a mai spus că fiul ei are 13 ani, așa că situația este una neplăcută pentru amândoi. De asemenea, mama a mai spus că băiatul ei este educat bine și că știe ce are de făcut atunci când folosește toaleta.

“Suntem perfect conștienți de asta și da, văd cum celelalte femei se uită cruciș când el intră cu mine. Pe cuvânt că l-am crescut bine, va lăsa capacul jos odată ce termină”, a mai spus mama în mesajul său. La final, femeia a mai spus că nu mai este deranjată de privirile celor din jur, după atâția ani.