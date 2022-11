O nouă eliminare la Chefi la Cuțite. Florin Dumitrescu a pierdut un concurent: “Îmi pare rău”

În ediția din 2 noiembrie a emisiunii Chefi la Cuțite a avut loc o nouă eliminare. Al optulea concurent din acest sezon a plecat acasă, iar acesta făcea parte din echipa lui Florin Dumitrescu.

Chefi la Cuțite, o nouă eliminare. Cine este concurentul care a părăsit competiția

Echipa lui Cătălin Scărlătescu a câștigat battle-ul în ediția de aseară. Astfel, echipele chefilor Bontea și Dumitrescu au ajuns la duel, la finalul căruia au aflat cine pleacă acasă.

Ahmad Daas este concurentul eliminat din ediția de miercuri seară a show-ului culinar. Din păcate, farfuria concurentului din echipa lui Florin Dumitrescu a primit cele mai puține puncte la proba individuală.

cu zâmbetul pe buze. În același timp, tânărului i-a părut rău că parcursul său s-a terminat aici.

Farfuria lui Ahmad a obținut doar 6 puncte din partea juraților. Concurentul a dat tot ce a putut, după cum a declarat în ediția de aseară a emisiunii culinare.

“Sunt sigur că l-am dezamăgit pe chef Florin în seara asta, am dat absolut tot ce am putut, dar trebuia să dau un pic mai mult, să fiu atent. (…)

Nu e vina nimănui că am plecat acasă, cred că e vina mea și doar a mea, nu am știut să mă încadrez cu timpul, am riscat foarte mult, am greșit, îmi asum și aia e.”, a spus Ahmad la Antena 1, potrivit .

a declarat că îi pare rău pentru eliminarea lui Ahmad, însă a fost deranjat de atitudinea unui concurent din echipă în legătură cu această situație.

De asemenea, juratul consideră că Ahmad și-a depășit așteptările în această competiție.

“Îmi pare rău pentru Ahmad, consider că și-a depășit cu mult așteptările, și pe ale mele clar le-a depășit, și în momentul în care a intrat în bucătărie, eu am rămas șocat de altceva.

Mă așteptam să fie echipa, ce păcat, pe Florin (n.r. Dragomir) îl interesa că de ce farfuria lui a luat doar 8. Am văzut negru în fața ochilor în momentul ăla, mi s-a părut deplasat să gândești așa.”, a spus Florin Dumitrescu.

În edițiile anterioare, chefii Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au pierdut și ei câte un concurent.