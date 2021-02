O nouă rivalitate domină fotbalul mondial. Cifre fabuloase pentru Kylian Mbappe și Erling Halaand

Carierele lui Lionel Messi și Cristiano Ronaldo sunt aproape de apus, însă fanii fotbalului nu vor rămâne fără o rivalitate puternică la vârf. Noii puști teribili din Europa sunt Kylian Mbappe și Erling Haaland.

FANATIK a analizat traseul carierelor celor doi și, deși Mbappe are deja în palmares câteva trofee impresionante, Erling Haaland promite să îi țină companie în drumul către pătrunderea definitivă în cărțile de istorie a fotbalului.

Francezul lui PSG a făcut ce a vrut cu marea FC Barcelona chiar pe Camp Nou, iar Erling Haaland nu se oprește din marcat de când s-a transferat la Borussia Dortmund, așa că viitorul celor doi sună excelent.

O nouă rivalitate domină fotbalul mondial. Reușitele incredibile ale lui Kylian Mbappe

Deși pare că joacă de o veșnicie fotbal la cel mai înalt nivel, Kylian Mbappe are doar 22 de ani. Nu este de mirare că fanii s-au obișnuit deja cu el, deoarece puștiul minune al fotbalului francez a debutat în fotbalul profesionist în 2015, când avea doar 16 ani și 347 de zile. Leonardo Jardim, antrenorul lui AS Monaco, îl introducea în data de 2 decembrie într-o remiză 1-1 cu cei de la Caen. Mbappe dobora atunci recordul lui Thierry Henry, devenind cel mai tânăr jucător din istoria primei echipe a lui AS Monaco.

Odată cu pătrunderea în prima echipă a lui Monaco, puștiul Kylian a început să capteze privirile tuturor scouterilor și fanilor fotbalului european, iar sezonul 2016-2017 al UEFA Champions League avea să îl transforme în „perla” continentului. Alături de Monaco, pentru care jucau atunci și oameni ca Fabinho, Bernardo Silva sau Falcao, Mbappe ajungea până în semifinalele competiției, de unde era eliminată de Juventus. Nu mai puțin de 26 de goluri în 44 de meciuri marca Mbappe în stagiunea 2016-2017, reușind să contribuie decisiv și la cucerirea titlului în Ligue 1 de către Monaco. Suficient pentru a intra în vizorul lui PSG.

Cel mai important club al Franței, cel puțin din punct de vedere financiar, l-a adus pe Mbappe în vara lui 2017 sub formă de împrumut. Era doar o schemă gândită de șeici pentru a fenta regulile fair play-ului financiar. Ulterior, suma de transfer a celui care avea pe atunci doar 18 ani avea să ajungă la un total de 180 de milioane de euro. La PSG, Mbappe a reușit să cucerească trei titluri de campion în Ligue 1, două Cupe ale Franței și a prins și finala UCL în 2020.

La 22 de ani, Kylian Mbappe are cifre mai bune în Liga Campionilor decât Messi și Ronaldo

Deși a reușit deja lucruri fabuloase la nivel de club, în ciuda vârstei sale încă fragede, cea mai mare performanță a lui Mbappe este cea de la Cupa Mondială din 2018. Puștiul comparat de Arsene Wenger cu Thierry Henry a pus umărul la cucerirea celui mai prestigios trofeu pentru care se poate lupta reprezentativa unei țări. Cu ajutorul vitezei sale fantastice și a golurilor fabuloase, Mbappe a fost om de bază și a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al World Cup 2018.

În prezent, Mbappe este vioara întâi a unei trupe pline de bani și de vedete. Prestația sa uluitoare din meciul cu FC Barcelona le-a amintit tuturor de talentul uluitor al lui Kylian. Nu doar recordurile uluitoare pe care le-a stabilit îi impresionează pe fanii din întreaga lume. Francezul din atacul lui PSG, echipă care nu vrea să mai rateze trofeul Ligii Campionilor și în acest sezon, dă dovadă de o personalitate puternică și de un caracter frumos, fiind implicat în multe acțiuni caritabile. Atitudinea sa și încrederea debordantă creează toate premisele pentru o carieră extrem de strălucită la cel mai înalt nivel.

De altfel, la 22 de ani, cifrele lui Mbappe în Liga Campionilor sunt cu mult mai bune decât cele pe care le aveau Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, la aceeași vârstă!

141 de goluri și 77 de pase decisive a reușit Mbappe în 216 partide oficiale la nivel de club;

și a reușit Mbappe în oficiale la nivel de club; 111 goluri și 59 de assist-uri a oferit în 153 de meciuri jucate la PSG;

și a oferit în jucate la PSG; 0,65 de goluri pe meci a înscris Mbappe în tricourile lui Monaco și PSG;

a înscris Mbappe în tricourile lui Monaco și PSG; 16 goluri și 13 pase decisive are Kylian Mbappe în tricoul Franței;

și are Kylian Mbappe în tricoul Franței; 4 goluri și 1 assist a reușit la World Cup 2018, pe când avea doar 19 de ani.

„Moartea, taxele și…” Erling Haaland marcând pentru Borussia Dortmund

Modul în care Kylian Mbappe a luat cu asalt fotbalul mondial încă din 2017 a făcut ca tranziția de la Ronaldo și Messi către o nouă ordine mondială să fie una acceptabilă pentru suporteri. Doar că francezul nu mai este singurul puști care are adversarii la degetul mic. Un nou colos și-a făcut, ușor-ușor, drum către topul fotbalului european, iar în prezent ține în spate un club istoric al Germaniei.

Născut în Leeds, în urmă cu 20 de ani, Erling Haaland este omul despre care se poate spune orice. Mai puțin că nu te poți baza pe el să marcheze. Încă un copil, norvegianul s-a remarcat încă de când avea 16 ani și juca pentru Molde. A fost repede luat în vizor de scouterii extremi de pricepuți ai celor de la Red Bull, care l-au adus la Salzburg în 2019. N-a stat prea mult în Austria, pentru că în 2020 a fost transferat de Dortmund, iar povestea sa în fotbalul mare a ajuns deja destul de departe.

Erling Haaland este fiul lui Alf-Inge Haaland, fost fotbalist la Leeds United la începutul anilor 2000. Acest aspect explică și locul nașterii atacantului Borussiei, care s-a mutat în Bryne pe când avea trei ani. Fotbalul l-a început pe când avea cinci. „L-am văzut pe Erling pentru prima oară pe când avea cinci ani și juca împotriva băieților cu un an mai mari decât el. A atins mingea de două ori și de fiecare dată a marcat. A fost fabulos încă din primele momente, deși nu cunoștea clubul, nu știa nimic despre fotbalul jucat în astfel de context. Apoi l-am pus să joace alături de copiii de aceeași vârstă cu el, dar era atât de bun încât l-am lăsat la Under-6 până la urmă”, mărturisea Alf Ingve Berntsen, fostul antrenor de la juniori al lui Haaland, pentru Goal.

Deși a fost fabulos și la Molde și la RB Salzburg, acolo unde a fost remarcat inclusiv de scouterii lui Chelsea, Real Madrid sau Liverpool, Haaland a început să impresioneze cu adevărat la Borussia Dortmund. A ajuns în Germania cu o Cupă a Austriei în palmares și cu două titluri de campion cucerite în aceeași țară. N-a mai câștigat trofee relevante ulterior, dar a reușit să devină unul dintre cei mai constanți marcatori din fotbalul european.

Haaland „marchează cum respiră” pentru echipa de pe Signal Idua Park, indiferent de competiția în care joacă. Și la Salzburg a reușit să atingă un raport bun de 29 de goluri și 7 pase decisive în doar 27 de meciuri, însă reușitele din tricoul Borussiei sunt mult mai relevante. Club istoric al Germaniei și formație implicată constant și în bătăliile din Liga Campionilor, Borussia este literalmente dependentă de golurile norvegianului. Fără reușitele sale, clubul german ar fi mult mai jos în clasamentul întrecerii interne, având în vedere modul în care se prezintă echipa în acest sezon. Nici în Champions League nu i-ar merge prea bine Borussiei fără norvegian.

Incredibil! La Dortmund, Erling Haaland are o medie de un gol marcat pe meci…

De când a ajuns la Dortmund, Haaland a jucat în 42 de meciuri și a înscris, atenție!, 41 de goluri. Pe lângă aceste reușite, a oferit și 10 pase decisive, ceea ce îl transformă într-un adevărat tanc ofensiv. Nu există niciun alt fotbalist la nivel înalt care să fie atât de eficient într-o perioadă atât de scurtă. O diferență semnificativă între el și Mbappe este reprezentată de imposibilitatea lui Haaland de a avea succes la nivel de naționale.

Evoluând pentru Norvegia, șansele sale să cunoască gloria europeană sau mondială sunt egale cu cele pe care le-a avut și Zlatan Ibrahimovic, un alt prolific vârf scandinav. Chiar și așa, inclusiv la națională Erling are un procentaj de reușite incredibil. Aproape la toate grupele pentru care a jucat, de la U18 în sus, a adunat cel puțin la fel de multe goluri pe cât a strâns apariții. La naționala mare, are 6 goluri înscrise în doar 7 meciuri.

Carismatici, serioși și deja în topurile Europei, din punct de vedere statistic, Mbappe și Haaland sunt oamenii momentului în fotbalul mondial. La 22, respectiv 20 de ani, cei doi fac legea la PSG și Borussia Dortmund, iar viitorul lor nu poate fi altfel decât strălucitor. Rămâne de văzut dacă Mbappe va reuși în sfârșit să cucerească trofeul UCL în acest an, dar și dacă Haaland va face pasul către un club cu pretenții mai mari. Norvegianul este dorit de Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Liverpool și, probabil, visat de orice manager din fotbalul global.

„Întotdeauna este plăcut când cineva te dorește. A fost bine să înscriu goluri. Îmi place Liga Campionilor și când l-am văzut pe Mbappe marcând ieri un hattrick, am primit motivație gratuită. Deci, mulțumesc lui pentru asta. A fost o seară plăcută”, a spus Haaland după ce a reușit o dublă contra celor de la Sevilla, în optimile Ligii Campionilor, la doar o zi după hattrick-ul lui Mbappe de pe Camp Nou. „Viitorul e deja aici”, a titrat cotidianul spaniol Sport, cu referire la noua rivalitate din fotbalul global.