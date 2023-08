O româncă a pornit o afacere de succes în propriul apartament: ”Am căutat tutoriale”

O româncă a pornit o în propriul apartament. Aceasta a mărturisit că a căutat tutoriale în mediul virtual și apoi a început să se concentreze pe noua sa pasiune. Suma pe care a investit-o pentru acest plan.

O tânără din România a început un business important la scurt timp de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, chiar în casa în care locuiește A studiat pe Internet și a aflat care sunt materialele de care are nevoie.

Femeia, pe numele său Ioana Anuței ,și-a pornit propria afacere cu o investiție inițială de aproximativ 2.500 de lei. A început să facă lumânări parfumate cu ajutorul unui ibric pe care îl avea în locuință, dar mai târziu a investit în aparatură specială.

Primul profit a fost cheltuit pe diverse aparate de care avea nevoie. S-a documentat și mai mult și a aflat că ceara se topește într-o baie de aburi, lumânările sale fiind însoțite de fiecare dată de un mesaj amuzant.

„Mie mi-au plăcut dintotdeauna lumânările parfumate, dar momentul definitoriu a fost când am descoperit o lumânare de soia de la Guerlain. Am încercat să-i reproduc aroma, am căutat tutoriale.

Am văzut notele pe care le conţine, am comandat materialele de care credeam că am nevoie pentru a face lumânări parfumate – uleiuri parfumate, fitiluri şi un termometru de gătit.

Din prima serie, am păstrat eu o lumânare, iar pe celelalte le-am făcut cadou”, a declarat românca, notează . Ioana Anuței a investit de-a lungul timpului circa 3.000 de euro în afacerea cu lumânări parfumate.

Ioana Anuței, afacere cu lumânări în propriul apartament

„Atelierul a rămas în apartamentul în care locuiam, iar eu m-am mutat. Am investit pe parcurs undeva la 2.000-3.000 de euro”, a mai spus Ioana Anuței, mai arată sursa menționată mai sus.

Prețul lumânărilor este cuprins între 50 și 100 de lei. Cei interesați să cumpere lumânări parfumate o găsesc pe româncă pe diverse platforme de socializare, printre care se numără site-ul personal, Facebook și Instagram.

De asemenea, în viitorul apropiat își dorește să se extindă și chiar să angajeze persoane care să o ajute în afacere pentru că unele luni sunt foarte solicitante. Una dintre acestea este decembrie, când vinde undeva la 2.000 de astfel de lumânări.