O știi drept „Tanța”, asistenta lui Teo Trandafir, dar Nuami Dinescu și-a dorit o altă meserie. De ce nu și-a îndeplinit visul: „Suferința vieții mele”

Actrița Nuami Dinescu și-a deschis sufletul și a vorbit despre cel mai mare regret al vieții sale. Visul ei a fost să aibă o altă meserie, însă nu a reușit și nu a putut niciodată să treacă peste dezamăgire.

Care este cel mai mare regret al actriței Nuami Dinescu

Pe Nuami Dinescu cei mai mulți dintre români o știu drept asistenta Tanța a lui Teo Trandafir, așa cum i se spunea pe vremea când moderatoarea realiza emisiunea la Pro TV. Alții, mai tineri, este posibil să o cunoască din serialele Adela, Lia- soția soțului meu sau chiar pentru că a participat la Chefi la cuțite.

Oricum ar fi, este cert că meseria sa este cea de actriță. Dar nu este singura, Nuami Dinescu a lucrat, inițial, pe șantier, cu toate că în urmă cu trei ani, îi spunea adesea că nu este făcută pentru munca fizică.

Mai mult de atât, cel mai mare vis al său a fost cu totul altul. Asistenta Tanța a lui Teo Trandafir și-a dorit, înainte de orice, să fie polițistă. Voia să sară în apărarea tuturor femeilor lovite de bărbați și să-i pedepsească pe agresori.

„Supărarea vieții mele”

Înainte de Revoluție, însă, s-a lovit de un impediment. Din cauza înălțimii nu i s-a permis să dea probele, astfel că a rămas cu suferința în suflet pentru tot restul vieții, după chiar Nuami Dinescu a povestit în cadrul unui interviu.

„A fost supărarea vieții mele. De fapt, asta cu actoria era o treabă încă nedescoperită. Întâi și întâi că în anul în care am terminat eu liceul, am venit în București, repartizată la un trust de construcții, am terminat liceul de construcții, altă treabă, doar că eu am vrut să mă duc la Școala de Ofițeri de la Sibiu, la Școala de Poliție de la Sibiu. (…)

Da, că am vrut eu să mă fac polițistă, să-i pedepsesc pe bărbații care își bat femeile, că eu am o problemă cu asta, cu violența domestică. Eu am crescut altfel și nu am înțeles cum să ridici mâna s-o bați și a fost prima dată când am realizat faptul că am 1.55 m și că mă încurcă foarte tare.

M-am dus la concurs și prima probă a fost că a trebuit să mă duc să vorbesc cu un domn ofițer, care mi-a spus: ‘Domnișoară, mie îmi place de dumneavoastră, că sunteți așa prezentă, energică, dar aveți 1.55 m și ar trebui să aveți măcar 1.62 m ca să puteți să…De unde să luăm să mai punem cm lipsă?’. După ’90 lucrurile s-au schimbat, nu a mai fost baremul ăsta, dar eu eram deja pe alt drum, mă apucasem deja de actorie și nu mă mai interesa”, a povestit Nuami Dinescu pentru

Cum a ajuns Nuami Dinescu actriță

Despre cum a ajuns la teatru, „Eu am știu ce nu vreau să fac, să nu ajung la țesătorie sau la munca brută. Și viața m-a dus cumva de mâna după ce simțea sufletul meu că poate și își dorește să facă.

Am simțit că teatrul e locul unde nu mă mai doare nimic, că în sala de spectacol intram cu lacrimile în barbă (nu-ți imagina că era ușor pentru mine, o fată într-o echipa de bărbați) și ies de acolo liberă ca pasărea cerului”, ne-a spus Nuami Dinescu.