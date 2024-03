O supervedetă din România explică, în sfârșit, de ce nu poate face copii! A mărturisit ce boală are, în lacrimi

Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai talentate artiste de la noi din țară. Cântă ca niciuna alta, vocea ei fiind inconfundabilă, dar a reușit să se impună și în lumea modei, ca influencer, după ce a câștigat Bravo, Ai Stil!

De ce nu poate Alexandra Ungureanu să facă copii

Un au fost, întotdeauna, copiii. Vedeta a spus, în nenumărate, rânduri, că și-ar dori să fie mamă, dar, din păcate, în ciuda încercărilor sale, nu a reușit să devină mamă. De curând, ea și-a deschis sufletul și, în lacrimi, a explicat ce se petrece. Ea a fost, pare-se, diagnosticată cu endometrioză, acum cinci ani.

ADVERTISEMENT

”A existat un punct până la care mu mi-am pus problema sau nu a fost ceva la care să aspir (să aibă copii, n. red.), până la un punct când mi-am dorit. Din păcate este foarte greu. Nu sunt pregătită pentru o fertilizare in vitro sau alte variante.

Am cunoscut femei, inclusiv o prietena de-ale mele, care au trecut prin astfel de experiențe. Au fost destul de traumatizante și, din păcate, s-au lăsat cu alte probleme de sănătate. Sunt femei care s-au operat și au reușit să rămână însărcinate pe cale naturală.

ADVERTISEMENT

Există și un tratament medicamentos, despre care nu sunt în măsură ă vorbesc. E un diagnostic pus în urmă cu 5 sau 6 ani, dar care a fost observant cu câțiva ani înainte”, a spus Alexandra Ungureanu, citată de .

Cum se manifestă endometrioza

și calvarul prin care trece din cauza bolii de care suferă. Și, trebuie precizat, ea a explicat că are o formă relativ ușoară de endometrioză. Cu toate acestea, a spus cântăreața, calitatea vieții de zi cu zi este extrem de afectată din cauza bolii.

ADVERTISEMENT

”Vine cu mai multe simptome care pot afecta mai multe organe. La mine se cumulează cu simptom digestiv și sunt momente când sunt efectiv îngenuncheată de durere și de multe ori mi-a pus probleme în prestația mea pe scenă. (…)

Sunt femei care trec printr-un calvar zilnic. La mine e în perioadele delicate. Acolo e o inflamație, iar acel țesut ține organele care nu se mai mișcă liber. Calitatea vieții este foarte, foarte slabă”, a mai spus Alexandra Ungureanu conform sursei citate.

ADVERTISEMENT

Totuși, artista a făcut tot ce i-a stat în putință să atenueze efectele afecțiunii de care suferă. Ba chiar, a precizat ea, a încercat să își schimbe și regimul alimentar. Și, desigur, câștigătoarea de la Bravo, ai Stil, face și acum mult sport pentru a depăși problemele.

”Eu am schimbat dieta. E părerea mea verificată, contează. Eu am renunțat la zahăr, la alcool, carne roșie, alimente modificate genetic, soia, lactate. Consum doar lactate de capră. Sportul ajută extraordinar de mult. Sportul de anduranță, cardio, alergare. Am constatat îmbunătățiri”, a mai spus Alexandra Ungureanu.