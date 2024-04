O tânără din Cluj-Napoca a căzut într-o groapă nesemnalizată. Muncitorii au râs de drama femeii

Clujeanca a povestit cum a ajuns la urgențe pentru că nu a văzut groapa, care nu era acoperită și nici semnalizată corespunzător. Și mai grav, muncitorii se aflau acolo și au ironizat-o pe femeie, fără să se gândească că ar fi o idee bună să o avertizeze. Totul s-a întâmplat în cartierul clujean Iris.

O tânără din Cluj-Napoca a căzut într-o groapă nesemnalizată

Potrivit , femeia s-a lovit la cap, dar și la picior. ”Vă relatez o întâmplare nefericită de ieri. Aseară, în jurul orei 20 am ieșit la alergat ca de fiecare dată, pe străzile Clujului. Toate bune și frumoase până am urcat Podul Terapia. Am coborât și am constatat că luminile stradale încă nu erau aprinse, în acea zonă fiind foarte întuneric.

ADVERTISEMENT

După ce am trecut de Lukoil am văzut în apropiere 3 domni care staționau pe trotuar… Unul era cu spatele, iar ceilalți doi cu fața spre mine fiind foarte întuneric și masina acestora parcată pe marginea drumului fără marcaje cum că lucrează la trotuar, semnalizat cu ceva semn. Am vrut sa îl ocolesc pe primul domn care era cu spatele spre mine și preocupat să fumeze, să râdă cu ceilalți doi care nici ei nu m-au avertizat în niciun fel văzându-mă că mă îndrept spre ei și fiind întuneric”, și-a început povestea femeia.

Se pare că muncitorii , nu au avertizat-o. Așadar, faptul a fost consumat și femeia s-a lovit la cap și la genunchi, având nevoie de îngrijiri medicale. Victima nepăsării muncitorilor spune că este și acum șocată de indiferența de care șantieriștii au dat dovadă.

ADVERTISEMENT

la genunchi și cap foarte puternica. Pe moment nu am știut ce se întâmplă cu mine. M-au scos acei indivizi șocați din groapă. Nu pot să vă descriu durerea ce o aveam, furia pentru nepăsarea lor și indiferența. Așezându-se pe jos au vrut sa îmi îndrepte piciorul, nu i-am lăsat pentru că aveam dureri îngrozitoare.

O tânără din Cluj a ajuns la urgență după ce a căzut într-o groapă

Alți muncitori au venit la fața locului cu brațele pline de cumpărături din Lukoil uitându-se la mine ca la felul 13, dar nepasandu-le să semnalizeze acea groapă. Într-un final le-am spus printre lacrimi: Cum pot să fie așa inconștienți? Puteam să mă nenorocesc grav, numai Dumnezeu m-a salvat”, a explicat femeia.

ADVERTISEMENT

Se pare că incidentul grav i-a determinat pe cei care au în grijă acel șantier să ilumineze și semnalizeze corespunzător groapa. Cu toate acestea, femeia e revoltată pe lipsa de indiferență a RADP Cluj, care a permis ca o groapă să fie nesemnalizată pe o stradă circulată din cartier, mai ales că afară era întuneric și iluminatul public nu funcționa corespunzător.

”Nimeni nu a spus nimic m-au urcat în mașina de lucru și m-au adus până în fața blocului după care șoferul a plecat, urmând ca eu să merg la urgență. Doresc neapărat sa atrag atenția pentru ca aceste greșeli să nu se mai întâmple! Ca semnal de alarmă pentru locuitorii acestui oraș.

ADVERTISEMENT

Eu urmează sa mai fac demersuri medicale pentru recuperare, după lovitura de la picior (genunchi). Încă sunt traumatizată de nepăsarea altora! După ce am pățit eu, groapa din fața Terapia (cartierul Iris) a fost deja iluminată”, și-a încheiat femeia povestea.