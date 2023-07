O vedetă de la Survivor România face OnlyFans, cu iubitul! Pe câți bani se dezbracă

O cunoscută vedetă de la Survivor România a trecut pe OnlyFans! După ce a supraviețuit în jungla din Republica Dominicană, fosta participantă în reality-show-ul de la PRO TV vrea să dovedească acum celor care au susținut-o în emisiune că are și talente cu totul nebănuite!

Vedetă de la Survivor România, cont pe OnlyFans

Cine să fie focoasa vedetă de la Survivor România care și-a făcut cont de OnlyFans, acolo unde apare alături de iubitul ei? Nu vă mai ținem pe jar și vă spunem că este vorba despre… Daria Chiper!

Războinica nu percepe tarife exagerate pentru abonamentul de pe OnlyFans. Ba chiar, e una dintre personalitățile de pe această platformă care cere o sumă accesibilă. Prețurile pe care frumoasa vedetă de la Survivor România le cere pentru vizualizarea contentului de pe OnlyFans diferă în funcție de valabilitatea abonamentului.

Mai precis, cei care optează pentru un abonament de trei luni plătesc o anumită sumă. Pentru șase luni prețul diferă. Daria Chiper are, până la această oră, 20 de materiale explicite postate pe platforma pentru adulți și 16 postări prin care li se adresează internauților. Vedeta îi ține la curent cu tot ceea ce face în dormitor și nu numai!

Fosta vedetă de la Survivor România cere 4,85 de dolari pentru un abonament de 31 de zile. Vorbim de puțin peste 20 de lei. Abonamentul de trei luni costă un pic mai mult: 21,8 dolari (96 lei). Pentru 6 luni, trebuie să scoți din buzunar 40,7$ (179 de lei), iar pentru un an 69,77$ (307 lei).

În descrierea contului de pe OnlyFans, Daria Chiper nu se sfiește să se laude cu formele sale, stârnindu-i astfel pe masculii care se gândesc dacă vor să apese butonul de subscribe sau nu.

Ce descriere și-a făcut Daria Chiper pe rețeaua pentru adulți

„Bună, dragule! Sunt Daria, model profesionist și jucătoare de baschet. Dacă îți plac fetele cu posterior mare și picioare lungi cărora le place să stea de vorbă, eu sunt fata ideală de urmărit.

Sunt aici să te ajut cu toate fanteziile pe care le ai. Scrie-mi un mesaj privat pentru videoclipuri, fotografii și content personalizat”, se arată în anunțul Dariei Chiper de pe rețeaua amintită.

Reporterii FANATIK au încercat să o contacteze pe Războinica de pe OnlyFans pentru a discuta de noua sa ocupație. Din păcate, până la ora publicării acestui articol, Daria nu a răspuns întrebărilor noastre.

Daria Chiper a fost una dintre războinicele de la Survivor România 2023, înlocuită în competiție de . Daria ne-a vorbit, în urmă cu câteva luni, despre experiența pe care a trăit-o în Republica Dominicană, în show-ul de la PRO TV.

Adevărul despre ieșirea ei de la Survivor

În interviul acordat pentru FANATIK, Daria Chiper pentru că a scos-o, practic, din , ba chiar susține că sunt prietene foarte bune.

„Nu sunt și nu am fost niciodată supărată pe ea. A făcut ceea ce a trebuit să facă. Alexandra este cea mai bună prietenă a mea de ani buni. Am fost împreună și la casting. Am fost împreună peste tot. Asta a fost singura variantă să pot pleca acasă.

Cu siguranță a fost o eliminare cu totul diferită față de restul eliminărilor. Nu cred neapărat că a fost una aranjată. Mi-a fost rău acolo, de la condiții. Am făcut febră, cât să mă leșine de tot. Am fost la spital și mi-au pus acolo perfuzii. Mi-am revenit de tot abia când am venit acasă”, a dezvăluit Daria Chiper pentru FANATIK.