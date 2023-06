Cel mai mare scandal de la Survivor România, a fost deslușit! Rivalele Alexandra Ciomag și Lucianna, față în față, la interogatoriu

și explică ce a dus la izbucnirea marelui scandal dintre ele pe o pereche de chiloți. Survivor 2023 a fost, de multe ori, câmpul de bătălie pentru mai mulți concurenți care au răbufnit unii la adresa celorlalți. Războinica Alexandra a bănuit-o pe colega ei că i-a furat chiloții. De aici până la o ceartă aprinsă nu a mai durat mult. Acum, cele două Războinice au spus tot ce nu s-a văzut la tv.

Cele două Războinice explică cel mai intens scandal al lor de la Survivor 2023

Cele două concurente au ajuns să își împartă replici tăioase din cauza unei perechi de chiloți. Mai exact, Lucianna ar fi fost cea care, din greșeală, i-ar fi luat lenjeria intimă a Alexandrei Ciomag. Acum, fostele Războinice spun cum au stat, de fapt, lucrurile.

„Singurul conflict în care am fost implicată de-a lungul competiției a fost cu Alexandra Ciomag. Conviețuirea cu anumiți oameni a fost cea mai grea la Survivor. Eu am principiile mele, alții au principiile lor și sunt persoane care nu au niciun principiu”, a spus Lucianna pentru FANATIK.

Alexandra Ciomag și Lucianna despre scandal: „Îmi era silă de perechea de chiloți” vs „M-am obișnuit”

Lucianna nu s-a oprit aici și a spus că gestul colegei, Alexandra Ciomag, de a o acuza că i-a „împrumutat” lenjeria intimă a fost deplasat. Ba mai mult, bruneta se scuză și spune că nu ar face niciodată un astfel de gest.

“Eu prefer să cred că avea aceeași firmă de chiloți de unde aveam și eu. Poate a crezut că sunt chiloții ei. Mie îmi era silă de chiloții mei, darămite să port de la altcineva.

Noi ne spălam lenjeria în apă de mare, o uscam acolo. Cum să pună chiloții mei pe ea? Ea a luat chiloții mei și i-a purtat. Nu știu dacă a crezut că sunt ai ei sau a știut că sunt ai altcuiva. Eu nu aș fi putut să fac asta, indiferent de situație.

A fost foarte dificil și pentru că nu am putut să ne spălăm bine. Este vorba despre igienă, dar ca toate în viață, te obișnuiești. Uneori trebuie să te obișnuiești și cu răul”, a mai spus Lucianna pentru FANATIK.

Replica Războinicei Alexandra Ciomag pentru colega, Lucianna: „Sunt obișnuită cu răutăți”

FANATIK a vrut să afle și părerea celeilalte părți implicate în conflict. Întrebată despre ceea ce s-a întâmplat la Survivor 2023, dar și dacă ar mai reacționa la fel în cazul unor astfel de conflicte, Alexandra Ciomag a dat un răspuns clar și la obiect.

„Mi-a plăcut tot la mine, mi-a plăcut tot ce am făcut și cum am reacționat la Survivor. Eu sunt mulțumită și mândră de ceea ce am făcut. Nu îmi este rușine cu absolut nimic din ce am făcut pentru că asta sunt eu. Cine mă place, mă place așa cum sunt. Au fost destul de multe răutăți la Survivor, dar sunt obișnuită.

Nu aș fi schimbat nimic din ce am făcut la Survivor. Mi-am spus de fiecare dată punctul de vedere și ce am considerat și așa mi se pare normal. Adică nu aș evita certurile, dacă așa s-a întâmplat, asta trebuia să se întâmple” , a fost răspunsul sportivei pentru fosta ei colegă.

În plus, Alexandra spune că nu îi poartă pică Luciannei. Deși nu a fost una dintre persoanele ei preferate din concurs, tânăra în vârstă de 20 de ani spune că a lăsat loc de bună ziua. Mai mult, .

„Am rămas în relații bune cu Dan Ursa, cu Robert, cu Alexandra Porkolab. Dacă mă întâlnesc cu ei la diferite evenimente ne salutăm vorbim. Eu și Lucianna ne dăm un bună ziua foarte frumos și viața merge înainte”, a răspuns cu un zâmbet politicos fosta Războinică.