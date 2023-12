O vedetă din România, în lacrimi, în direct, la TV! Motivul pentru care nu s-a mai putut controla în fața camerelor de filmat

Una dintre cele mai populare dansatoare din România, fosta ”bebelușă” Oana Ioniță nu a mai rezistat durerii și, în direct, a izbucnit în lacrimi.

De ce a izbucnit în lacrimi, în direct, Oana Ioniță, la TV

Oana Ioniță trece prin momente cât se poate de dificile după ce, în 2023, a aflat, pe propria piele, că dragostea nu este veșnică. Fosta ”bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor a fost pusă în fața unui divorț dureros, în care custodia, deși împărțită de comun acord, îi provoacă adevărate coșmaruri.

Iar de curând, informează , putut abține. A izbucnit în plâns în momentul în care a vorbit de fiul său. Iar asta, probabil, ar simți orice mamă care, fără să vrea, s-ar îndepărta de odorul său. Adică așa cum a pățit fosta ”bebelușă”.

„Sunt lucruri care fac parte din viața mea, nu am cum să scap. Am trăit experiența divorțului, momentul de separare și de un nou început. Am încercat să găsesc o variantă în care copiii să fie lângă noi. Îmi e greu. E final de an și vreau să mă gândesc la lucrurile bune. Despărțirea este un lucru negativ în viața fiecărui om.

La mine a fost mai dureros pentru că nu îl mai simt pe băiatul meu mai aproape unde mine. O am pe fetița mea, în ea îmi găsesc sprijinul. Este o lecție. Dacă nu trecem prin aceste lucruri nu învățăm și nu avansăm”, a spus Oana Ioniță pentru Antena Stars, conform sursei citate.

Oana și fostul soț și-au împărțit custodia

Oana Ioniță a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, cum și-a împărțit custodia celor doi copii pe care îi are, la divorț. Ea și fostul soț au decis ca fetița, mai mare, să rămână cu mama, iar Maxim, băiețelul, să rămână acasă la tatăl său.

“Îmi este foarte greu să pot avea acces la fiul meu. Și să fixez niște întâlniri care nu pot fi stabilite de comun acord. Asta pentru că fiecare are un program sau pentru că lăsăm totul la alegerea minorului. Din păcate, fiul meu a renunțat la multe lucruri care înainte îi făceau mare plăcere: înotul, engleza, matematica mentală, astronomia, orele de balet, gimnastică sau dans contemporan.

Maxim este o fire foarte sportivă și dinamică. Are nevoie de provocări permanente. Sper să îi pot fi alături în toate deciziile și planurile pe care le are și să îl pot vedea mai des. Încerc să îi fiu aproape ca el să își continue activitățile pe care înainte le făcea cu drag. Și să îi ofer tot sprijinul meu. Ca acesta să fie fructificat este nevoie de doi părinți, nu doar de unul”, a dezvăluit Oana Ioniță în exclusivitate pentru FANATIK.

au decis să divorțeze la începutul anului 2023. Anunțul a fost făcut pe contul de Facebook al vedetei. „La începutul acestui an am început procedura de divorț între mine și soțul meu. Decizia de a ne despărți a venit în urma diferențelor de viziune pe le avem asupra lucrurilor. Sperăm să trecem cât mai ușor și repede prin acest proces de separare.

Îmi doresc să am parte de discreție pentru mine și familia mea. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine!”, a scris Oana Ioniță, la acea vreme, pe contul de Facebook. De atunci, fosta ”bebelușă” nu a detaliat motivele reale din spatele divorțului de soțul ei.