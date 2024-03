Oana Ioniță, adevăruri nespuse despre divorț. Fosta Bebelușă, subiectul unei răzbunări cumplite

Bebelușa Oana, traseul de la Operă la Cronica Cârcotașilor și Ibiza. Și-a deschis sufletul în fața lui Ameri Nasrin și a vorbit despre cea mai mai mare durere a sa, distanțarea de fiul său. Cum a ajuns, de fapt, să divorțeze și cine a inițiat despărțirea.

Bebelușa Oana Ioniță a trecut de la Operă la Cronica Cârcotașilor

Oana Ioniță a devenit cunoscută abia după ce a apărut la Cronica Cârcotașilor, dar până atunci a avut ani întregi de muncă în spate. A riscat să fie judecată pentru că a trecut de spectacolele de la Operă și Teatrul Constantin Tănase la televiziune și dansat pe mese. Totuși, deși alții au încercat s-o descurajeze, financiar i-a fost mult mai bine.

„Noi la Cronică, după ani de zile, nu puteam să ieșim oricum. Se făceau niște pregătiri ample, în prealabil. Dacă făceai o gafă sau făceai o tâmpenie, se mai filma de nu știu câte ori. Țin minte că dacă făceai o gafă, se mai filma de nu știu câte ori. Țin minte că se făceau 7-8 repetiții. Când eu m-am angajat la Cronică, am fost două fete care au venit la casting.

Salariul meu de la Operă era 80 de lei când m-am angajat și când mi-am dat demisia a fost 400 de lei. Și la Cronică și tot ce făceam în televiziune și la evenimentele pe care le făceam, pe lângă faptul că eram remunerată mult mai mult, lumea mă vedea, mă aprecia, mă iubea, vorbea altfel. Când intram la Operă, era o presiune foarte mare. Atunci am devenit persoană publică și totul a mers de la sine”, a povestit Oana Ioniță în

Cum a ajuns dansatoare în Ibiza

Ulterior, Oana Ioniță a ajuns să danseze în cluburile din România și mai apoi chiar în Ibiza. „Când am ajuns acolo m-am îndrăgostit de Spania. În Ibiza direct, eu n-am călătorit în viața mea. Aveam 22 de ani, terminasem facultatea, eram profesor, terminasem cu diploma de licență de pedagog în balet. Aveam o perioadă în care începuserăm să dansăm și în club.

Aveam program, dimineața Operă, la prânz eram facultate, după am terminat-o, seara eram la Tănase, când mi-am dat demisia de la Tănase, aveam spectacol la Operă în fiecare seară, iar noaptea mergeam în club să mai strâng bani. N-am vorbit niciodată despre asta, pentru că mi se părea rușinos. Era denigrant total.

A fost o perioadă care m-a ajutat să ajung în Ibiza. Își căutau, la un moment dat, balerine, dansatoare, dar la un nivel înalt. Voiau să știe mai multe stiluri de dans. Și țin minte că nu erau români. Erau puțini, hoți, care mi-au furat mie geanta. Și am ajuns prin cineva. Era prima oară când am plecat din țară”, a explicat Oana Ioniță.

Oana Ioniță a rămas fără bani și acte în aeroport

A muncit trei luni de zile fără pauză, doar ca în momentul în care era în aeroport și aștepta să ajungă acasă, să-i fie furată geanta cu bani și acte. Când își amintește despre acel moment, fosta „Bebelușă” retrăiește momente groaznice.

„Inițial am vrut să dau casting direct acolo. Am nimerit la Amnezia, m-au plăcut foarte mult. Eu eram foarte serioasă. N-am avut o zi liberă în trei luni de zile, că știam că trebuie să fac bani și să mă întorc acasă cu ei. Și în ultima zi mi-au furat geanta. Am avut o zi groaznică. A fost cea mai urâtă zi din viața mea.

M-am așezat la masă, pentru că și în noaptea aia muncisem. Și după ce am mâncat să plătesc, să ajung la aeroport, nu aveam genată, telefonul, camera. Și tot ce am cumpărat. Noroc că mi-a zis cineva să pun banii în geanta de cală.

Mi-a zis Poliția să ajung în Barcelona cu un act pe care ei mi l-au dat. A trebuit să ajung la Consulat, să-mi iau de la Ambasadă pe care a trebuit să o trimită mama din România. Cu o poză de a mea, certificatul de naștere trimis prin fax, că nu mergeau mailuri.

Procedura era mult mai anevoioasă. Eu am dat o poză de pe plajă. Ăsta a fost buletinul meu de trecere. Am ajuns înapoi și am prins zborul spre Milano. Eram cu bagajele și s-a închis în fața mea, și mi-a zis că s-a închis. M-am pus în genunchi, am plâns. Nu aveam alt bilet și nu mai aveam alți bani de cheltuit pe alți bilet.

Anul următor când am ajuns în Ibiza i-am cunoscut pe hoți și mi-am și cumpărat câteva chestii second-hand. Aveam numerele lor. Nu mi-am cumpărat tot aparatul meu foto și telefonul. Am cunoscut foarte multe vedete, Brad Pitt. Mi s-a părut extraordinar”, a completat Oana Ioniță.

Momentul crucial care a marcat-o pe Oana Ioniță

În Ibiza, Oana Ioniță l-a cunoscut pe tatăl fiicei sale, Isabel. Au avut o relație de lungă durată, apoi, după accidentul suferit de Șerban Huidu, s-a întors la Cronica Cârcotașilor. La ceva timp după aceea, „Bebelușa” l-a cunoscut pe Florin Budnaru.

Tenorul a avut o conexiune imediată cu fiica sa, a adoptat-o și au fost o familie unită. Totuși, în momentul în care Maxim, băiețelul lor a venit pe lume, Oana Ioniță a simțit că lucrurile încep să ia o altă întorsătură.

Florin Budnaru s-a concentrat pe fiul său, iar neglijată nu a fost doar Isabel, ci și Oana Ioniță. După ce au făcut eforturi uriașe pentru a se muta în casa lor, au apărut problemele.

„A fost tată pentru Isabel până a apărut Maxim. Pentru Isabel era, dar nu era același sentiment. Făcea lucruri pentru ea, eram în aceeași casă. Am simțit că până a venit Maxim eram toți trei și era implicat. Dar cred că sângele apă nu se face. Am avut discuții pe tema, dar, așa cum mi-a zis, Isabel era mai apropiată de mine și de buni.

Mama mea a locuit, până acum patru ani, când ne-am mutat într-o casă, doar noi patru. Noi ne-am dorit să stăm împreună, fără să… Mai existau discuții, ne-am dorit locul nostru.

Teoretic trebuia să fie foarte bine. Încă mai aveam de plătit rate și trebuia să mai muncesc. Nu știu dacă casa era de vină, dar noi am fost foarte bine înainte să ne mutăm în casa aia. Ține de energia locului.

Mai e o explicație, atunci când am fost doar noi doi, am ajuns să ne cunoaștem. Până să ne mutăm, dormeam toți trei, am zis că fiecare poate să aibă spațiul lui. Maxim avea 6-7 ani. Am zis să dorm cu Isabel până ne acomodăm și Maxim a rămas cu Florin și ne tot mutam”, a mărturisit, cu lacrimi în ochi, Oana Ioniță.

„Noi nu am avut timpul nostru. Am hotărât să divorțez”

De la bărbatul care o susținea mereu, Florin Budnaru a devenit distant, a afirmat Oana Ioniță. Deși fiul său a avut propria cameră, a continuat să doarmă cu tatăl său. Timpul în doi al părinților a devenit inexistent, în timp ce „Bebelușa” simțea din ce în ce mai tare ruptura.

„Camera lui Maxim a fost clară, dar el n-a dormit niciodată în camera aia. Când noi oameni maturi vor să aibă o relație, trebuie să discute și să ă încerce ca relația să rămână. Părinții trebuie să aibă timpul lor și să ia hotărâri pentru toți patru. Noi nu am avut timpul nostru. Fiecare avea un alt program. Ne-am distanțat ca și energie și, la un moment dat, am simțit că nu e ce trebuie și să facem ceva.

Lui i se părea normal, dar eu aveam nevoie să stea și de mine. Nu mai avem timp cu el. Nu mai aveam susținerea. Mi se părea că toată energia se duce spre Maxim. Nu că sunt geloasă, dar nu mai exista altceva. Și am avut discuții și am zis că ori suntem împreună, ori nu”, a explicat Oana Ioniță.

„Mi-a spus că putem să stăm să locuim împreună”

Decizia de a divorța a fost luată de dansatoare după o discuție dureroasă cu fostul soț. Totuși, atunci când , a fost surprins. Din acel moment, Oana Ioniță a simțit că

„Atunci am hotărât să divorțez. Nu a fost altceva. Eu am tras enorm și am avut o discuție acum doi ani, în care am spus că îmi doresc o relație. Era supărat permanent pe mine. Avea perioade de drame, de supărări. Și atunci mi-a spus, ‘ești liberă de acum încolo să-ți trăiești viața cum vrei’. După câteva luni am spus, ‘m-am hotărât să divorțăm’. A zis că el nu este de acord, dar că este alegerea mea. Nu poți să nu fii de acord cu lucrul pe care tu îl inițiezi, chiar dacă nu-l spui. Mi-a spus că putem să stăm să locuim împreună.

Și atunci am simțit că încerc să intru în viața lui Maxim și nu aveam loc. Eu ziua eram alături de el. La un moment dat mi-a zis, ‘Păi tu nu-l crești pe Maxim’. Și-ar fi dorit să fiu mai mult acasă, dar nu mi-a spus sau arătat.

Când am plătit casa, am spus că, ‘Am scăpat de credit, hai să mergem în vacanțe’ și n-a mai fost. Mi-am dorit. (…) Poate că mă iubea în felul lui, că mi-a spus, dar trebuia să simt. Cred că iubirea se simte mai mult decât se spune”, a dezvăluit Oana Ioniță.

Oana Ioniță nu a știut unde s-a mutat fiul său

Oana Ioniță și fostul său au semnat o convenție prin care au stabilit ca domiciliul băiatului să fie la tată. „Bebelușa” a sperat că totul se va așeza pe viitor, dar a ajuns să nu-și mai vadă copilul decât foarte rar.

„El s-a distanțat de mine. Am făcut o convenție, după ce am divorțat. Era făcută în perioada în care eu am vrut să divorțez, el nu voia să plece decât cu Maxim și cu domiciliul la el. Am făcut o convenție în care nu era stipulat timpul concret, erau stipulate vacanțele și restul la mica înțelegere.

Plus că mi s-a spus că putem să atacăm acel document. S-au mutat aproape, doar că de atunci lucrurile s-au separat foarte mult, Maxim știa că mama lui este foarte ocupată și nu are timp de el.

I s-au inserat în mica lui memorie lucruri despre mama lui. (…) S-a schimbat major, Maxim. S-a maturizat, dar s-a și înrăit. Probabil că a simțit foarte mult suferința tatălui lui. Mă așteptam să ne împăcăm. Eu am trecut prin traumă până să divorțez. Cea mai grea perioadă a mea a fost decizia”, a povestit Oana Ioniță.

Ba mai mult de atât, Oana Ioniță nu știa unde s-a mutat fiul său și niciodată nu a fost la el acasă. „Eu nu știam unde stau. Nu știam dacă are nevoie de ceva. Nu am știut niciodată unde stă. Am aflat în proces.

Mi s-a spus că eu am creat chestia asta. Eu am propus să divorțez și eu am produs această separare. Dacă eram bine, eram bine… Am suferit că copilul îmi este luat, îndepărtat. Isabel pentru că nu a simțit această apropriere sufletească, nu a simțit”, a completat vedeta.

Ce relație are Florin Budnaru cu Isabel

Pe de altă pare, Isabel a aflat că Florin Budnaru nu este tatăl său biologic în momentul divorțului. Dar Oana Ioniță a mărturisit că nu a fost o surpriză pentru ea, deoarece fetița a simțit. Totodată, din punctul său de vedere, copila este folosită acum „ca un schimb”.

„Când am hotărât să divorțez, i-am spus Isei că nu este tatăl ei natural. N-am simțit-o că a fost o dramă, i-am prezenta-o frumos. Am vrut de foarte multe ori să-i spunem. Trebuia să i-o spunem cu mult timp în urmă. Probabil că ea simțea sau că buni a aruncat 2-3 vorbe.

Mi se pare că e folosită ca un schimb, ‘dacă vine Maxim la tine, vine și Isabel la tine’. Simți când este vorba despre implicare și nu despre o strategie. E vorba de atențiile simple, de gesturile și despre privirile pe care le ai. Când câștigă o finală mondială și îi spui ‘Felicitări’, nu ‘Ai fost și tu la o finală…’”, a concluzionat Oana Ioniță.