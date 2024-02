Bebelușa Oana Ioniță, suferință uriașă după divorț. A vorbit în lacrimi despre subiect: „Nu am acces”

Deși divorțul de Florin Budnaru s-a încheiat oficial, Oana Ioniță trăiește cu o mare povară. În timpul procesului a luat o decizie pe care acum o regretă din tot sufletul. Încearcă să-ți repare greșeala, dar e dificil.

Regretul cu care Oana Ioniță a rămas după divorț

Invitată în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, Oana Ioniță a făcut dezvăluiri dureroase. dar a rămas cu un mare regret în suflet.

În timpul procesului, ea și fostul său soț au făcut o convenție și au stabilit că domiciliul băiatului lor va fi la tată, iar al fetiței la mamă. Pe parcurs, însă, vedeta și-a dat seama că a făcut o mare greșeală.

. „Încerc să mă reabilitez. După cum știi, am finalizat un divorț. Când o faci la 20 de ani nu e atât de grav, dar când ai doi copii lucrurile devin mai sensibile!

După zece ani, lucrurile evoluează și separarea intervine cu mai multe probleme, nu e chiar una simplă! Dacă nu ar fi actul de căsătorie, poate ar fi și mai simplă separarea! S-a întâmplat, s-a finalizat! Eu sunt bine, nu știu ce se întâmplă pe partea cealaltă! Sufăr destul de mult că nu îl văd pe Maxim!”, a afirmat coregrafa.

Nu și-a putut stăpâni lacrimile

Cu lacrimi în ochi, Oana Ioniță a mărturisit că simte că pierde legătura cu băiatul său. Din diferite motive, nu ajunge să-l vadă prea des și nu reușesc să petreacă timpul împreună, așa cum își dorește.

În consecință, a hotărât să atace convenția în instanță și să stabilească un program fix. „Noi, în urma divorțului, am făcut o convenție pe care acum o regret. O convenție cu 2 oameni care divorțează nu e mereu corectă. La un moment dat, nu mai sunt chiar în acordul celuilalt.

Am făcut un acord scris în care vacanțele sunt clare – jumătate – jumătate și ne înțelegem pentru restul timpului. Din câte mi-a spus avocata de la vremea respectivă, convenția poate fi oricând atacată și modificată. Doar că nu e așa de ușor. Nu l-am mai văzut atât de des, că neputințele lui din program de a-l vedea cât îmi doresc eu s-au transformat în neputințe ale mele.

(…) Domiciliul lui am hotărât să fie la fostul soț, fata are domiciliul la mine. Ei amândoi fac ore de dans la mine. S-a întâmplat să nu mai am acces foarte mult la el. Și am zis să atac această convenție. Am recurs, pe cale legală, la o revenire ca să creăm un program fix. Să ne ținem noi, adulții, de el. Problema e că de 6 luni sunt într-o Ordonanță care nu s-a judecat”, a continuat Bebelușa Oana.