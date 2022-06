Oana Lis, descoperire neașteptată de Sfinții Petru și Pavel. Ce a aflat soția lui Viorel despre familia sa

Soția fostului edil al Capitalei Viorel Lis a făcut o descoperire neașteptată în zi de mare sărbătoare. Blondina a aflat un lucru pe care nu-l știa despre rudele din partea figurii paterne, cu care nu a avut niciodată o relație bună.

Oana Lis, mesaj surpriză despre familia sa. Are legătură cu rudele din partea tatălui

Oana Lis a trecut prin numeroase neplăceri în copilărie după moartea mamei sale. a fost abuzată de tatăl ei, Petre Ungureanu, care a ajuns să vândă locuința, mărturisind că l-a iertat abia acum. Bărbatul a murit în Spania în urmă cu câțiva ani.

„Azi, de zi sfântă, pentru că pe taică-meu îl chema Petre, fără să vreau, inevitabil tot auzind asta și văzând scris, m-am gândit la el. Petrică. Pentru tot ce ne-a făcut, bătăile pe care i le aplica mamei și mie, batjocura mea, faptul că a vândut casa când a murit mama.

Ne-a lăsat orfani și minori și fără casă pe mine și fratele meu, el având doar 4 ani atunci și m-am trezit cu el de mână la București la mătușa mea. Multe, pentru toate astea ani de zile l-am urât, detestat pe el, pe tot ce ținea de el, de unde era el, numele lui.

Niciodată nu am vorbit măcar cu un vreun bărbat numit Petre, nu-i puteam pronunța numele de atâta durere și frustare adunată. Chiar am aflat pe Fb că am un frate un pic mai mare decât mine din partea lui, pe care îl cheamă la fel.

Am refuzat să comunic cu el, nu l-am văzut niciodată, din aceste cauze care nu țin de el, de fapt. Ca-n filme… surprize, surprize…”, a scris Oana Lis pe pagina de .

Oana Lis, traumatizată în copilărie de tată

Vedeta a reușit să treacă peste toate traumele din copilărie datorită terapiei la care a apelat cu mare încredere. În plus, s-a maturizat după ce a luptat ani la rând cu propria persoană și a lăsat în urmă trecutul.

Mai mult decât atât, soția lui Viorel Lis s-a făcut psiholog și după ani întregi a putut să spună că l-a iertat definitiv pe tatăl ei.