E prima oară când o spune! Cum s-a tratat Oana Matache, după divorț, și ce zice de Radu Siffredi

Oana Matache a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care vorbește despre provocarea Power couple, unde a participat alături de iubitul ei, Radu Siffredi, dar și cum a depășit episodul divorțului de fostul soț, cu care are doi copii minunați.

Oana Matache, totul despre participarea la Power Couple alături de iubitul ei, Radu Siffredi: „Îmi era frică”

mai sinceră ca niciodată, ne-a zis că a acceptat cu greu oferta de la Antena 1, aceea de a participa în show-ul Power Couple. Oana Matache a mărturisit că persoana care a convins-o să se bage în a fost chiar iubitul ei, cu toate că tânărul era străin de lumea televiziunii.

ADVERTISEMENT

Bună, Oana! Cum de ai acceptat să participi într-un reality-show? Ce sau cine te-a convins?

– Radu m-a convins să merg la Power Couple. Inițial, nu am vrut să merg. M-a speriat foarte tare ideea de tv, de reality. Nu am mai făcut asta până acum. E adevărat, nici el n-a mai făcut asta.

De ce ți-a fost cel mai tare teamă de a trebuit să te convingă Radu, care, culmea, nu e din lumea asta mondenă?

ADVERTISEMENT

Oana Matache: – Eu, cumva, de pe la Delia știu ce poate să-ți aducă faima, să zic așa, și de cele mai multe ori nu vine numai cu miere și lapte. Îmi era frică de ce backlash (n. red.: reacție negativă) vine. Uite, am mai văzut pe la tot felul de reality momente proaste prin care au mai trecut anumiți concurenți. Probabil se simțeau și vulnerabili că îi vedea o țară întreagă și îmi era frică de genul ăsta de chestii. Poate mă pierd cu firea, deși nu sunt genul. Jur că dacă nu era Radu n-aș fi făcut asta cu oricine altcineva.

„El are tupeu în relație. Eu sunt mai introvertită”

Care e dinamica relației voastre? Cine trage mai tare frâiele?

– El are tupeu în relație, are tupeu să își asume chestii. Asta e treaba și el e și o persoană foarte mișto pe tv, carismatic, foarte sociabil, eu sunt mai introvertită. Dar și asta se exersează în timp, drept dovadă n-am murit o lună de zile la Power Couple. A trebuit să socializez, să fac content. Provide, provide, provide! Până la urmă, mi-a prins extraordinar de bine experiența, a fost experiența vieții mele. Cu greu, cu rău, cu bine.

ADVERTISEMENT

Cea mai nebună probă care a fost pentru voi, la Power couple?

– Proba cu simularea durerilor nașterii este absolut insane (nebună, n.red.)! Și Radu a trebuit să o facă în timpul concursului și jos pălăria pentru el că a avut tăria să facă asta.

Oana Matache și Radu Siffredi, complet izolați în Malta: „N-aveam voie să discutăm unii cu ceilalți”

Ați stat o lună acolo. Au existat situații dificile dincolo de probele absolut insane?

– Toată luna la Power Couple a fost o mare situație, nu a fost greu doar un anumit lucru. În momentul în care am ajuns acolo, eram izolați, în vârful unui deal. Nu aveam voie să stăm pe telefon. Am conviețuit împreună cu celelalte cupluri, în casa Power Couple, timp în care nu te gândi că stăteam la piscină sau să ne relaxăm. Începea ziua cu mari emoții, pentru că urma prima probă.

ADVERTISEMENT

Un cuplu pleca spre probă, cu mașina, legați la ochi, că nu trebuia să vadă nimic, n-aveau voie perechile să vadă nimic din exterior. Ceilalți eram închiși în camere, n-aveam voie să discutăm unii cu ceilalți, cumva ca să nu dea nimeni un indiciu. Fetele n-aveau voie să stea cu băieții, pentru că unii din noi știau ce probă aveau ceilalți și nu aveam voie să ne intersectăm, să nu dăm spoilere.

N-ați avut acces deloc, deloc la lumea exterioară… Nici telefoane nu v-au dat?

Oana Matache: – N-aveam telefoane. Aveam telefoane câteva minute pe zi la modul că nici nu mai voiai să vezi telefonul. La ce mai aveam nevoie dacă stăteam doar trei minute? Nici nu voiam să mai văd telefon și să-l folosesc. Erai îndepărtat de tot ce înseamnă viața ta. Acolo era o altă viață, făceai niște nebunii și niște tâmpenii pe care nu le-ai face în viața reală. Niște emoții absolut dureroase.

Sora Deliei anunță noi colaborări muzicale și proiecte în tv

Ai rupt gura târgului cu Jimmy Samurai, piesa pe care o ai cu sora ta. Vrei să faci carieră în muzică la modul serios, adică să te ții de treaba asta sau mergi pe principiul go with the flow?

– Momentan, mă bucur de viață și de colaborările cu alți artiști. Vor urma niște colaborări, dar sunt mulțumită de ce trăiesc acum. Nu pot să zic, da, lucrez la un album. Vreau să mă bucur de procesul ăsta, nu vreau să fie un task, adică să zic că de azi încolo fac cariera asta. Eu sunt un singur om și trebuie să fac multe lucruri. Sunt și mamă, sunt și iubită, lucrez și în online. Mai am tot felul de proiecte tv care urmează și îmi iau foarte mult timp de pregătire. Vreau să o iau ușor.

Oana Matache a făcut terapie după despărțirea de fostul soț: „Un divorț cu circ este mult mai greu”

Cum ai depășit episodul divorțului? Presa a bubuit cu povestea asta și aș vrea să știu cum ești acum, te-ai recuperat sufletește?

Oana Matache: – Am supraviețuit și life goes on (viața merge mai departe, n. red.). Nu poți să te oprești acolo. Nu pot să zic că nu m-a atins, ba încă trag să-mi revin din chestia asta. Am făcut terapie. M-a atins destul de tare, plus că n-am mai pățit asta și, în postura de mamă să se întâmple asta e… Un divorț e greu, știi? Un divorț cu circ este mult mai greu, mai ales că în realitate lucrurile în cercul nostru nu au stat chiar așa.

N-a avut nimeni nicio problemă. Ce se scria în presă era amplificat prost și într-o manieră nu tocmai prietenoasă. Sunt conștientă că hate-ul care a venit odată cu chestia asta nu e ceva real. Am prietenii mei, nimeni nu se uită urât la mine. Poate sunt unii care au o zi proastă la serviciu și atunci refulează așa. Dar noi suntem ok. Nu trebuie să ne agățăm de răutăți, mergem înainte!