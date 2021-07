Oana Roman i-a șocat ieri pe internauți după ce a postat o fotografie în care Marius Elisei apare dezbrăcat. Imaginea a fost însă ștearsă destul de repede.

Fiica lui Petre Roman a explicat de ce a dispărut imaginea respectivă.

Oana Roman, adevărul despre poza indecentă cu Marius Elisei. Cine a șters-o, de fapt, de pe Instagram

apare gol pușcă a strâns rapid o mulțime de comentarii. Nu după mult timp aceasta a dispărut însă și internauții au întrebat-o pe vedetă de ce a șters-o.

“Frumoasă scena cu Marius. Părea dintr-un film bun de dragoste! Nu contează decât armonia și înțelegerea voastră! Comentariile sunt răutăcioase. Arăți bine și asta este tot ce contează.

Multă fericire și înțelegere! Nu trebuia șterse imaginile…Nu era nimic compromițător”, i-a transmis cineva vedetei.

Oana Roman a răspuns imediat și a lămurit totul. Nu ea a fost cea care a șters imaginea de pe contul de socializare.

“Mai sunt și oameni care înțeleg. Au umor și inteligență. Și sunt mulți…Nu am șters eu. S-au dat atâtea reporturi încât mi-a șters Instagram-ul”, a scris vedeta.

Ce spune Oana Roman despre relația cu Marius Elisei

Oana Roman și Marius Elisei sunt mai fericiți ca niciodată. La cinci luni după divorț aceștia s-au împăcat și formează din nou o familie. Vedeta spune că nu va mai exista o nuntă, cel puțin momentan.

“Nu va exista nicio nuntă! Lumea a înțeles greșit, noi nu ne căsătorim pe 24 septembrie, de ziua lui Marius Elisei. Noi vom merge la Biserică, ne vom reînnoi jurămintele și atât”, a spus Oana Roman

Aceasta a mai spus că nu este pentru prima dată când își va reînnoi jurămintele alături de Marius.

“Acum patru ani, tot de ziua lui Marius, am mers la Biserică, ne-a citit preotul câteva rugăciuni, cinci minute, iar apoi am mers la petrecere. Așa vom face și în acest an, nu e vorba, repet, de nicio căsătorie.

Noi suntem căsătoriți la Biserică, nu facem acum nici logodnă ci doar ne reînnoim jurămintele”, a mai declarat Oana Roman ]n exclusivitate pentru FANATIK.