Oana Roman, clipe de coșmar. Ce a pățit vedeta după ce și-a făcut analizele: „O spaimă greu de descris”

Oana Roman a trecut prin clipe de coșmar după ce a văzut rezultatul analizelor pe care și le-a făcut recent. Vedeta a crezut că suferă de o afecțiune gravă, moment în care a intrat în panică.

Soția lui Marius Elisei și-a refăcut analizele respective și s-a liniștit, pentru că primul rezultat a fost o alarmă gravă. Aceasta le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele sociale momentele de panică pe care le-a traversat.

Oana Roman, clipe de coșmar. Ce a pățit vedeta după ce și-a făcut analizele

n a trecut prin clipe de coșmar din cauza analizei Computer Tomograf. Rezultatul a pus-o pe gânduri pe vedetă, dar și pe medic, așa că a fost nevoită să le repete.

La primele analize, Oana Roman a crezut că suferă de o afecțiune gravă. Din fericire, al doilea set de analize i-a dovedit fiicei lui Petre Roman că nu este vorba de ceva grav.

„M-am tot gândit azi dacă este cazul să vă povestesc ceea ce urmează și am decis să o fac pentru a da un exemplu.

În urma analizei Computer Tomograf făcută acum două săptămâni, despre care v-am vorbit atunci, am observat în rezultatul scris ceva ce mi-a pus semne de întrebare nu numai mie.

Azi când am citit rezultatul am decis că trebuie să mai fac o analiză pentru a vedeta dacă această suspiciune se confirmă sau nu.

Am făcut de urgență un nou CT. Rezultatul a fost ok și nu a confirmat suspiciunea. Dar pentru câteva ore, pământul mi-a fugit de sub picioare! A fost cumplit”, a dezvăluit Oana Roman pe .

În continuare, vedeta i-a sfătuit pe urmăritori să-și facă analizele regulat ca să prevină sau să depisteze la timp anumite afecțiuni.

„De ce vă spun asta? Mergeți să vă faceți analizele constant. E realmente singura șansă de a preveni sau a vedea din timp o eventuală afecțiune! Vă rog nu neglijați.

Azi mă gândeam că și dacă nu avem bani de mâncare, analize tot trebuie să facem. Azi am trăit asta pe pielea mea. O spaimă greu de descris.

Mergeți la analize și la control. Oriunde dar mergeți. Anual. Constant. Vă poate salva viața la propriu”, a continuat Oana Roman.

Oana Roman a făcut un atac de panică

Oana Roman a suferit . Vedeta a fost copleșită din cauza stresului și oboselii, așa că a fost nevoită să-și anuleze toate planurile pentru ziua respectivă.

Soția lui Petre Roman a recunoscut că trebuie să fie mai atentă și să aibă mai multă grijă de ea. Problemele din ultimul timp și proiectele în care este implicată au epuizat-o fizic și emoțional.

„N-am mai ajuns la coafor. Am făcut un atac de panică pe drum, așa cum n-am mai făcut de ani de zile. Oboseală, gânduri, stres, multe proiecte. Casă, copil, Marius, mama.

De toți am grijă, pentru că ei sunt prioritari. Doar că uit să am grijă de mine! Sau nu am grijă de mine destul. Și nici nu aștept să aibă alții grija mea”, a declarat Oana Roman pe InstaStory.