Oana Roman, dezvăluire neașteptată. Vedeta nu este fericită: ”Nu am o viață perfectă”

Oana Roman este o vedetă deschisă și asumată, dar de multe ori sinceritatea sa debordantă nu este privită cu ochi buni. Recent, vedeta a ținut să vorbească despre valul de răutăți cu care se confruntă din partea fanilor din mediul online, făcând câteva dezvăluiri fără perdea.

Soția lui Marius Elisei recunoaște că nu are viața perfectă și chiar este nefericită, nu doar din cauza faptului că oamenii din preajma sa sunt răutăcioși, ci și din alte motive. Oana Roman a mărturisit că are griji, probleme și frustrări la fel ca ceilalți, chiar dacă uneori nu lasă să se vadă asta.

Din dorința de a le arăta celor care o urmăresc pe rețelele de socializare care este adevărata ei viață, vedeta s-a dat drept exemplu, în speranța că oamenii vor învăța ceva din sfaturile sale.

Oana Roman recunoaște că nu este fericită și nu are viața perfectă

„Să vă spun un secret. Nimeni din persoanele publice nu suntem oameni perfecți. Nici eu nu sunt perfectă, nu am o viață perfectă, nu sunt cea mai fericită din lume, am și eu griji, am și eu probleme, am și eu frustrări.

Uneori mi se întâmplă și mie să am un acces de invidie, dar toate lucrurile astea încerc să le transform în ceva constructiv. Adică, văd oameni care reușesc să facă foarte mulți bani din afaceri, care ajung acolo unde nici nu visau și îi invidiez.

Dar nu îi invidiez în sensul rău pentru asta, ci în sensul bun. Adică, îmi doresc să ajung și eu la nivelul lor”, a mărturisit Oana Roman într-un live de pe Instagram unde a stat minute în șir de vorbă cu fanii, informează spynews.ro.

Oana Roman, selectivă cu oamenii din preajma sa

Nu este prima oară când vedeta vorbește despre răutatea oamenilor din preajma sa, recent declarând că a învățat să fie mai selectivă și să păstreze lângă ea numai o mână de prieteni. Fiica fostului premier al României, Petre Roman, a luat această decizie din respect pentru propria persoană.

Se pare că nu mai suportă valul de hate venit din partea persoanelor care nici măcar nu o cunosc în realitate. Sătulă de comentariile rele din mediul online, Oana Roman s-a decis să ia atitudine. Aceasta le-a pretins celor care intră pe paginile sale, respect și să nu mai lase jigniri.

„Pretind să fiu și eu respectată. Nu jignesc pe nimeni, nu dau sfaturi care nu mi se cer, nu comentez pe pagina nimănui pentru a critica sau jigni. Așa că dacă mă jignești, îmi vorbești urât, comentezi urât despre mine sau familia mea, dau block”, a scris vedea în mediul online, în urmă cu câteva zile.

