Oana Roman, “studiu de caz” pentru Mihai Morar: “Trăiam un coșmar de neimaginat”. Scandalos ce s-a întâmplat după podcast

Mihai Morar s-a trezit în mijlocul unei situații neașteptate, după ce a avut-o invitată pe Oana Roman, la podcastul Fain& Simplu. În doar câteva minute de la publicarea interviului a primit zeci de mesaje negative, de la cei care sunt abonați la canalul său de YouTube, ba chiar a constatat că au existat și dezabonări. Ce s-a întâmplat?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Realizatorul radio Zu Mihai Morar a ajuns față în față cu hate-ul, după ce a invitat-o pe Oana Roman în podcastul Fain& Simplu. Fiica fostului premier al României, pe care Mihai Morar o consideră “studiu de caz”, după ce ani de zile s-a luptat cu ura și bullyingul din partea multora, a vorbit deschis despre privilegii, petreceri de lux, avioane private, dar și despre sacrificii, muncă asiduă și terapie împotriva depresiei.

Oana Roman a mărturisit că Revoluția din 1989 i-a schimbat radical traiectoria vieții, iar copilăria ei a fost plină de lipsuri, mai ales de natură emoțională. Nu a simțit iubirea și implicarea părinților, la modul la care avea nevoie, și a fost obligată să lupte nu doar cu prejudecățile și etichetele puse de cei care nu o cunosc, ci și cu lipsa prezenței materne și paterne. (Citește și: Oana Roman își duce mama într-un centru pentru vârstnici: “Locul este de cinci stele”. Suma fabuloasă pe care o plătește)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Situație fără precedent pentru Mihai Morar, după podcastul cu Oana Roman

“Copilăria mea s-a terminat brusc în momentul decembrie 1989. Am foarte clar în imagine și acum acele momente. (…) Tata a sunat și a spus că a fost numit în guvern. Mama a știut că sistemul îl va înghiți, ea a știut asta, (…) eu am trăit un coșmar. Toată lumea din afară considera că eu am tot, dar eu nu aveam nimic, trăiam un coșmar de neimaginat.”, i-a mărturisit Oana Roman lui Mihai Morar.

Fără o copilărie “normală” și victima bullyingului, încă din școala generală, Oana Roman a susținut, în podcastul lui Mihai Morar, că, deși au îndurat eticheta de “fata lui tata”, porecla de Miss Piggy și tonele de comentarii negative la adresa ei, nu urăște pe nimeni. Hate-ul și bullyingul au făcut-o un om mai bun, susține vedeta.

ADVERTISEMENT

Podcastul care poate fi considerat o reușită jurnalistică pentru Mihai Morar, după ce a reușit să obțină de la Oana Roman mărturisiri pe care nu le-a mai făcut până acum, a ajuns să fie, însă, aspru comentat. Mulți dintre cei care au ascultat interviul au considerat că dezvăluirile Oanei Roman nu sunt conforme cu realitatea trăită, ba chiar au acuzat-o de victimizare, moment în care Mihai Morar s-a simțit obligat să ia atitudine în mod public.

“DESPRE PUTEREA DE A NU JUDECA

Am postat acum câteva minute noul episod al podcastul-ului @fainsisimplu. O poveste despre o copilărie terminată brusc, despre hate și bullying. Invitata mea din această săptămână este de 25 de ani ‘studiu de haz’. Dar povestea ei ar trebui să fie studiu de caz.

M-am uitat la primele comentarii de pe Youtube. Dezamăgire, dezaprobare, dezabonare. Înainte ca măcar să vadă măcar o parte din povestea invitatei mele, Oana Roman.



Mi-am propus cu acest Podcast să îi ascult pe oamenii pe care i-am adus. Cred că din poveștile fiecăruia avem de învățat. Nu vreau să rămân în ‘zona de confort’ a aprobării generale și a invitaților previzibili. Nu pot să cer nimănui să facă acest exercițiu. De a asculta și alți oameni, alt fel de oameni, oameni din altă lume. Dar eu pot face asta. Și am de învățat din asta. Inclusiv din ‘studiul de caz’ din acest episod.

Îi mulțumesc Oanei că s-a deschis în fața mea. Că a avut curajul să vorbească despre copilăria ei terminată brusc, despre tatăl care a plecat într-o seară din Decembrie ‘89 ca să conducă o țară și nu s-a mai întors niciodată, despre depresia adolescenței, atacurile de panică, falsul anturaj, lumea imorală. Și, mai ales, despre urmele pe care le-au lăsat până azi toate astea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E la îndemână să judecăm. E inconfortabil să ascultăm povestea unui om. Dacă mă dor comentariile de hate de pe Youtube? Eu sunt împăcat că pot asculta oamenii până la capăt. Oana spune că hate-ul și bullying-ul au făcut-o mai bună. Dar, oare, au făcut-o bine? Mulțumesc dacă aveți puterea să ascultați. Mulțumesc că aveți curajul să nu judecați.”, este mesajul transmis de Mihai Morar, după avalanșa de mesaje negative cu referire la podcast-ul realizat cu Oana Roman.

Oana Roman: “Încasezi o parte din ce duc eu de 25 de ani în termeni de hate”

Surprinsă de feedback-ul negativ a fost și Oana Roman care, deși s-a declarat obișnuită cu criticile, a făcut apel la bunătatea oamenilor și i-a cerut scuze lui Mihai Morar, pentru impactul pe care l-a avut podcastul realizat cu ea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Îmi pare rău Mihai Morar, că din cauza mea încasezi o mică parte, din ceea ce duc eu de 25 de ani în termeni de hate. Dar eu știu că, așa cum am spus și în interviu, bunătatea e mai multă decât răutatea și că doar fiind buni putem fi oameni. Îți mulțumesc și îmi cer scuze eu pentru cei care nu vor să vadă binele!”, a spus și Oana Roman.