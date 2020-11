Oana Roman, un nou atac subtil la adresa Oanei Zăvoranu. Ce relație are cu Pepe: “Îl iubesc”

Războiul dintre Oana Zăvoranu și Oana Roman continuă. Fiica lui Petre Roman i-a transmis rivalei sale un mesaj subtil în platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana Roman pare să se fi săturat de jignirile și acuzațiile pe care Oana Zăvoranu continuă să le lanseze la adresa ei și a lansat, la rândul ei, un atac la adresa femeii de afaceri.

Vedeta a vorbit despre relația ei cu Pepe, care pare a fi foarte strânsă, de vreme ce fiica fostului prim-ministru îi este aproape cântărețului în divorțul de Raluca Pastramă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana Roman lansează un nou atac subtil la adresa Oanei Zăvoranu

Oana Roman a lansat un nou atac la adresa Oanei Zăvoranu, însă, de data aceasta, mesajul a fost mai subtil. Vedeta a spus adevărul la Antena Stars despre relația pe care o are cu Pepe.

Recent, după ce Pepe a fost acuzat de Raluca Pastramă că a lovit-o, Oana Roman i-a fost alături acestuia până și în sala de judecată, semn că relația dintre ei este una specială. Oana Zăvoranu nu s-a putut abține și a mărturisit pe pagina ei de Instagram că fiica lui Petre Roman, visează, de fapt, la Pepe și își dorește o altfel de relație cu acesta.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Oana Roman a declarat că între ea și Pepe există, de fapt, o relație foarte strânsă de prietenie, nicidecum una amoroasă. Soția lui Marius Elisei a dezvăluit că Pepe este fratele pe care nu l-a avut niciodată.

,,Ca să mai lămurim alte aberații pe care le fac tot felul de oameni pe Instagram. Eu toată viața mea mi-am dorit o familie mare și, mai ales, am visat să am un frate, pentru că eu am doar o soră, care este mult mai mare decâ mine. Nu am avut o relație apropiată. Dumnezeu mi-a dat frate care nu este de sânge, dar este mai mult decât atât. Pepe este fratele meu, ca și cum ar fi sânge din sângele meu și-l iubesc ca pe fratele meu, cu toată ființa mea.”, a spus Oana Roman-Elisei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De asemenea, Oana Roman a mărturisit că speculațiile cum că ar avea o relație amoroasă cu Pepe sunt aberații, făcând trimitere la declarațiile Oanei Zăvoranu. Fiica fostului prim-ministru a afirmat că ea și Pepe s-au susținut mereu reciproc, fiind alături unul de celălalt în momentele grele.

”Sunt oameni care au încercat să abereze și să insinueze că eu aș vrea să am o relație cu el, niște lucruri atât de strigătoare la cer. A fost lângă mine în cele mai grele momente din viața mea. Eu în cele mai grele din viața lui am fost lângă el și l-am susținut fără să-mi ceară.”, a adăugat vedeta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Referitor la relația pe care Pepe a avut-o cu Raluca Pastramă, Oana Roman a declarat că cea mai mare greșeală a bunului său prieten a fost faptul că s-a arătat prea permisiv, iar soția sa a profitat de bunătatea acestuia.

”Cred că a fost prea permisiv. Și cred că a arătat că este capabil să ofere absolut orice total necondiționat și atunci când oamenii văd asta, au senzația că pot să-și permită orice. El trăiește pentru familia lui, pentru copiii lui și cât a fost în casă cu Raluca, a trăit pentru ea.”, a spus Oana Roman.