Oana Zăvoranu îi ia apărarea Ralucăi Pastramă în divorțul de Pepe: “Bine i-a făcut”

Oana Zăvoranu continuă să șocheze publicul cu declarațiile ei. Femeia de afaceri a făcut iar mărturisiri cu privire la relația dintre Raluca Pastramă și Pepe.

Vestea cum că Raluca Pastramă îl înșală pe Pepe încă de anul trecut a uimit o țară întreagă, iar Oana Zăvoranu, așa cum era de așteptat, nu s-a putut abține și a făcut declarații neașteptate cu privire la situația prin care trece fostul ei soț.

Oana Zăvoranu și-a exprimat de mai multe ori părerea cu referire la divorțul dintre soții Pascu, iar acum a aruncat bomba. Se pare că bruneta a făcut anumite afirmații controversate, dând de înțeles că se află de partea Ralucăi.

Oana Zăvoranu, de partea Ralucăi Pastramă în divorțul de Pepe

Zilele trecute, un apropiat de-al soților Pascu a mărturisit că Raluca l-ar înșela pe Pepe de anul trecut. La aflarea veștii, Oana Zăvoranu nu a ratat ocazia de a lansa iar ironii la adresa fostului ei soț.

”Dacă într-adevăr l-a înșelat asta, bine i-a făcut! Eu am mai multe info și despre el și despre ea. Nu mă interesează situația lor, dar de dat cu părerea pot să îmi dau că am cu ce! El oricum fără mine e zero barat…”, a spus Oana Zăvoranu pentru ciao.ro.

În plus, femeia de afaceri a mai spus că nu s-ar împăca niciodată cu fostul ei partener. Bruneta a mărturisit că relația ei cu Pepe a fost marcată de minciuni și trădări.

,,În viața mea și singură pe o insulă dacă aș fi nu mi-ar mai trebui asta…La câtă mizerie, minciună și ordinărie a adus în viața mea…Nu există nimic de discutat pe tema vreunei împăcări… Zero!”, a declarat Oana Zăvoranu.

Potrivit spuselor Oanei Zăvoranu, cântărețul latino este principalul vinovat în divorțul de Raluca Pastramă. În plus, aceasta susține că separarea dintre cei doi este pentru publicitate.

”Despre circul fostului Pepe, cred că profită de tot ce poate pentru a părea mereu “victimă”…ceea ce nu a fost niciodată, din contră! Este de o parșivitate incredibilă, manipulator, și alunecos. Continui să nu cred în acest divorț! Continui să cred că îi este foame și este surprins că divorțul lui de Fiona nu prezintă interes pentru nimeni, dar ăsta e adevărul.”, a continuat Oana.

De asemenea, Oana Zăvoranu a mărturisit că cei doi încearcă din răsputeri să fie mediatizați, dar că se agită în zadar. ,,Querida” a mai afirmat că sinceritatea cuplului Pascu este pusă la îndoială, de vreme ce, săptămânile trecute, Pepe și Raluca pozau în familia perfectă.

”Între ei, cei din lumea lor, nu își scot ochii…orice e pe acolo vor acoperi și vor băga mizeria sub covor…. Cu mine, pentru că sunt și româncă, șmecheră, drăcoasă, și legile audiovizualului erau ca și inexistente atunci, a putut să facă atâta circ…. Acum o să se agite în zadar… Deja plictisește lumea.

Oamenii pot vedea cu această ocazie cât de sinceri sunt ăștia amândoi, care până acum trei săptămâni ‘pozau’ în familia perfectă, minunată și eternă.”, a adăugat Oana pentru sursa citată.