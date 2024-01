Oana Zăvoranu, ironii pentru Gabriela Cristea: ”Pedalezi pe loc și nu ajungi nicăieri”

Oana Zăvoranu, ironii pentru Gabriela Cristea. Bruneta este de părere că moderatoarea emisiunii Mireasa – Capriciile iubirii pedalează pe loc și că în felul acesta nu va ajunge nicăieri. La ce se referă, de fapt, actrița.

Cunoscuta moderatoare este criticată aspru pentru kilogramele în plus și pentru că este o persoană pofticioasă, care nu se abține de la niciun fel de mâncare. A fost jignită și de vedete autohtone, în cadrul unui show online.

„Este imaginea sportului pe Pământ! Deci eu când mă gândesc la ea, când o văd nu mă gândesc la păpălică, nu, gata, zic sport! Fibră, ea e! Ce făcea acolo, își încheia șireturile? De la atât pedalat i s-au desfăcut șireturile.

Tu, știi, în loc să mergi pe bicicletă să ajungi undeva, tu pedalezi pe loc și nu ajungi nicăieri că ți se rup șireturile, ți se desfac”, a spus Oana Zăvoranu în emisiunea sa de pe Youtube, notează . Filmarea apare acum pe TikTok.

Oana Zăvoranu: ”Cum postează ceva toate își dau like între ele”

Oana Zăvoranu a mai subliniat că nu primește aprecieri de la nicio persoană publică pe conturile sale de socializare. crede că, cel mai probabil, acestea sunt supărate pentru că le ia la rost pentru reclamele pe care le fac.

Îndrăgita actriță are o problemă cu influencerițele din țara noastră. În aceeași notă, fosta soție a lui Pepe nu a putut să nu remarce faptul că prezentatoarea Gabriela Cristea a primit like de la frumoasa Adelina Pestrițu.

„I-a dat like Pinocchio! Astea cum postează ceva toate își dau like între ele, dar ele în particular, dacă nu sunt una cu alta, s-ar rupe, s-ar sfâșia! Știți că mie nu-mi dă like nimeni? Pe mine nu mă urmărește nimeni, nu cred că le place…

Credeți cumva că sunt supărate pe mine vedetele astea și influcencerițele astea de nu dau like?”, a mai adăugat la momentul respectiv Oana Zăvoranu despre Gabriela Cristea, mai arată sursa citată.