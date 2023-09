Obiceiul pe care Ramona Olaru îl are anual. Pentru unii poate părea bizar, dar pentru ea e deja o tradiție: ”Mie îmi place”

pe care Ramona Olaru îl are anual. Pentru unii poate părea bizar, dar pentru ea e deja o tradiție. Vedeta de la Antena 1 spune că îi place foarte mult, fiind vorba de o pasiune pe care o au tot mai multe persoane în ultima vreme.

Ramona Olaru a dezvăluit care este tabietul pe care îl are an de an și care este cât se poate de vizibil. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a făcut o obișnuință din asta, deși unora li se pare ciudat și chiar dureros.

Fosta iubită a lui Cătălin Cazacu adoră tatuajele, având mai multe astfel de opere de artă pe întregul corp. De fiecare dată când își aniversează ziua de naștere, care are loc pe 7 iulie, își face programare la salon.

Și nu alege un singur tatuaj, ci 7, tradiție pe care o păstrează deja de o perioadă lungă, chiar dacă anul acesta nu a reușit să o ducă la capăt. Mai mult, frumoasa blondină a dezvăluit că și-a tatuat data de naștere pe ambele urechi. Acestea au fost cele mai dureroase.

„Am numerele 07.07. Este data mea de naștere și am la amândouă. Mie îmi place, mi se pare super amuzant și super drăguț. Dacă uit când m-am născut, să se vadă și să se știe”, a spus Ramona Olaru pentru .

Ramona Olaru, îndrăgostită de tatuaje

Ramona Olaru este îndrăgostită de tatuaje și are 28 de astfel de desene în momentul de față. spune că i-au plăcut dintotdeauna aceste opere de artă imprimate pe piele, dar nu este adepta celor mari, care să iasă în evidență.

„Nu-mi place să văd atât de mare desen pe corpul meu și când le vedeam la ceilalți oameni mi se păreau foarte interesante și tot timpul am zis că vreau să am tatuaje mici. Am pornit pe o chestie de acum câțiva ani.

De fiecare dată de ziua mea mai fac câte 7 tatuaje fiind 7. Numai că anul ăsta am dat skip pentru că am fost super ocupată cu vacanțele și nu am avut timp să fac o programare să mă duc să mi le fac pe toate cele 7.

Dar urmează și anul ăsta”, a mai spus Ramona Olaru pentru aceeași sursă. Blondina are imprimat pe piele mesajul Hakuna Matata, care este o frază ce provine din dialectul „swahili” sau „swahili” și înseamnă „nu trebuie să-ți faci griji, ci să fii fericit”.

Ce reprezintă tatuajele Ramonei Olaru

Cunoscuta prezentatoare a emisiunii Splash! Vedete la apă are numeroase texte și inimioare tatuate pe corp. Pe spate și-a scris o propoziție, dar și o mână care ”împarte” steluțe”. În plus, are o inimă mică pe interiorul degetului inelar.

„My superpower is Te pup tare!”, este un alt tatuaj pe care Ramona Olaru și l-a făcut la un moment dat și pe care l-a arătat fanilor de pe social media. De asemenea, în zona claviculei mai are câteva texte și mesaje, dar și pe mâini și picioare.

Revel in chaos – delectați-vă în haos și Love never dies – Dragostea nu moare niciodată reprezintă alte două tatuaje care acoperă trupul tras prin inel al blondinei. Vedeta de la Antena 1 și-a mai scris și Refuse to sink pentru că niciodată nu s-a dus în jos.

„Am pe picioare niște palmieri, niște sun, sand, beach, toate cele care îmi plac și la fel mai sunt câteva texte. Mai am un soare pe spate, mai am o lună pe mână, happy, smile, run with the wild horses, niște ghidaje dacă vrei”, a ținut să mai spună asistenta TV.