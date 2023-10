Obiectivul fixat de Gică Hagi pentru acest sezon: “Noi nu mai avem treabă la titlu!”

Farul a ajuns la trei victorii consecutive în campionat. Campioana României este în revenire de formă după un început de sezon slab, însă Hagi preferă să o ia pas cu pas.

Hagi nu se gândește la titlu

“Anul acesta și te întreb foarte sincer. Anul acesta rămâne gândul de titlu chiar dacă sunt puncte destul de multe? Dar știi cum e, sunt două campionate, campionatul asta, iar play-off-ul e alt campionat”, a spus Horia Ivanovici

“Obiectivul nostru, al meu și al conducerii și al tot. De la început și în fiecare an este să intrăm în play-off. Să intrăm în play-off. Nu e play-off, să intrăm în play-off. Noi anul trecut am ieșit campioni.

Am ieșit campioni pentru că am prins un moment foarte bun, cel de anul trecut. Am prins un grup de jucători foarte buni pe care i-am făcut să joace extraordinar, iar atunci se întâmplă”, a declarat Gheorghe Hagi.

Farul atacă returul fără Mazilu

Pentru Hagi, returul va fi unul de foc. Farul va fi nevoită să se descurce fără una din principalele sale vedete. Astfel, Farul va ataca returul fără doi din oamenii ei de bază. Alibec a părăsit-o și el pe campioană în startul acestui sezon.

“Dar nu suntem noi echipa care să se poziționeze, să zică dinainte. Să aibe voce tare să zică că noi vrem să fim campioni. Noi încercăm organizăm clubul, să facem lucruri că avem multe de făcut.

Administrativ, tehnic, să creștem, iar într-o zi să ajungem acolo să putem să spunem. Acesta este adevărul, încercăm să intrăm în play-off. După să câștigăm fiecare etapă, fiecare meci trei puncte.

Încercăm să câștigăm. Noi mergem pe ideea asta și o să vedem ce facem. Noi nu suntem acolo, nici măcar nu am declarat. Acum două etape am spus că noi nu ne gândim la titlu, noi vrem să intrăm în play-off”, a completat Hagi.

Farul nu se bate la titlu