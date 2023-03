Octavia Geamănu, concediată disciplinar de Antene! E scandal mare: ”Procesele merg mai departe”

Octavia Geamănu a anunțat că relațiile contractuale pe care le avea cu Antena 1 au ajuns la final și că a fost concediată. Cu toate acestea, a explicat prezentatoarea Tv, una dintre cele mai cunoscute figuri ale postului și una dintre cele mai veci vedete din trust, procesele pe care le are cu fostul ei angajator vor merge mai departe. Și, chiar dacă Octavia nu explică prea mult motivele pentru care a fost trimisă la plimbare de șefii ei, FANATIK a aflat ce a stat la baza concedierii ei.

Octavia Geamănu a fost concediată! Ce motive au invocat șefii din Antene

Octavia Geamănu a anunțat, printr-un mesaj plin de eleganță, că a fost concediată de la postul TV la care a prezentat, ani la rândul, știrile. În mesaj însă, ea explică și ce s-a petrecut, trecând sub tăcere însă amănunte esențiale în relația ei cu trustul.

”Pe vremuri, când vedeam cum își iau “La revedere” unii dintre colegi, într-un firesc profesional devenit obișnuință, de la pupitrul Observatorului, predând ștafeta celui care urma, anunțându-și fiecare planurile, nu mă gândeam la cum voi face eu, dar nici că voi fi în situația asta.

Cert e că s-a încheiat hărțuirea, coșmarul ultimelor 9 luni din viață mea, timp în care am sperat că îmi pot relua activitatea mea, că oamenii vor fi mai buni. Cum s-ar zice, sunt liberă de contract. Și chiar așa mă simt, liberă. Mare lucru. Mă mai întreabă lumea: “Și ce-ai învățat din asta?”. Răspunsul e: nimic.

Aș face totul absolut la fel din prima până-n ultima zi din toți acești ani. Ar fi murit o parte din mine în fiecare zi să accept un abuz, ulterior mai multe, fără să lupt”, spune Octavia Geamănu.

De altfel, , iar șefii ei erau foarte deranjați de ceea ce se petrece, la Tribunal, între avocații vedetei și cei ai trustului. Așa că, cu doar câteva zile înainte de termenul procesului, cei responsabili au luat o decizie strictă pentru Octavia Geamănu. Mai exact, au vrut să o mute la o altă emisiune.

”Procesele merg mai departe”

Octavia Geamănu a mai precizat că nimeni nu are nimic ce să îi reproșeze. Asta în ciuda faptului că șefii ei i-au făcut o serie de reproșuri, unele legate de refuzul ei de a prezenta o altă emisiune – știrile meteo, din informațiile obținute de FANATIK și pentru care, deja, fusese sancționată disciplinat cu 10% din salariu -, iar altele legate de discuțiile apărute în spațiul public după un .

”Am fost impecabilă și nimeni nu a avut ce să-mi reproșeze. Deși concedierea produsă azi are motivație disciplinară în viziunea unora, momentul în care mi-a fost înmânată decizia a fost cireașa de pe tortul grețos, drept răsplată pentru fidelitate, dedicare, implicare, muncă, etc. Partea bună e că odată cu această concediere am ieșit din acest nod fără vreun regret, cu maximă încredere în Dumnezeu și în destin, în avocații mei de notă zece de la Man & Paraschiv și în instanța, desigur, că așa-i uneori în viață.

Procesele merg mai departe pentru că eu am crezut de la început în dreptate și asta cred și acum. Va țin la curent, pare interesant de urmărit “subiectul”. Va mulțumesc din tot sufletul pentru că mi-ați fost alături în acești 18 ani minunați și mai ales în ultimele 9 luni. Va simt aproape. Ce voi face? Îmi concentrez energia exact în direcția în care știu că vreau să merg.

Partea bună e că mereu am știut ce vreau, așa cum mereu am știut ce nu vreau. Le mulțumesc enorm acelor colegi care mi-au fost aproape până în ultima zi petrecută în Antena și oamenilor care au crezut în mine in timpul acestei călătorii extraordinare”, a mai anunțat Octavia Geamănu pe conturile ei de socializare.

Ce procese are Octavia Geamănu cu Antenele?

Octavia Geamănu are mai multe procese pe rol cu fostul ei loc de muncă. Astfel, cel mai recent este cel în care contestă decizia de sancționare pe care a primit-o din partea șefilor ei după ce a refuzat să prezinte știrile meteo. Un alt proces este cel deschis anul trecut și care, deja, a avut mai multe termene și care, în teorie, se poate termina peste câteva săptămâni.

”Oricine, indiferent de poziția pe care o ocupă ca angajat (de la cel care face curățenie la CEO, manager) poate fi mâine în locul meu. Vă spun sincer că dacă m-aș privi din exterior cum stau în redacție cu dorința de a munci așa cum prevede contractul, cum vorbesc cu colegii povestind despre viață și familii, copii și sentimente, relații și vacanțe, nici eu n-aș crede că am fost exclusă într-un mod atât de lipsit de profesionalism din filmul acesta numit Observator”, spunea, acum ceva vreme, Octavia Geamănu.