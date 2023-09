Octavian Popescu, gest special după super prestația din FCSB – U Craiova 3-0. Ce tatuaj și-a făcut

Octavian Popescu i-a pasat excelent lui Darius Olaru la cele două goluri reușite împotriva Universității Craiova. Extrem de supărat că nu a fost convocat la tinere, atacantul a spus că se va duce în vacanță.

Octavian Popescu se bucură de vacanță și a vrut să își facă o amintire după meciul bun cu Universitatea Craiova

Octavian Popescu și-a făcut un nou tatuaj. Jucătorul în vârstă de 20 de ani recidiviază după ce de curând și-a tatuat toată mâna. Se pare că a prins gustul și a mers la artistul care l-a „desenat” și pe Florinel Coman.

Tavi și-a tatuat un liliac, simbol devenit celebru în urma benzilor desenate și a filmelor cu supereroul Batman. Acesta a fost modalitatea sa de a sărbători cele două pase decisive din derby-ul împotriva Universității Craiova:

„Bine ai venit în echipă! 2 assist-uri”, i-a transmis artistul, iar Popescu a distribuit fotografia pe contul său de Instagram. Octavian Popescu are toată aproape întreaga mână stângă, iar sub simbolul lui Batman mai are tatuat un trăznet.

Octavian Popescu, dezamăgit total după ce nu a fost convocat de Daniel Pancu la naționala U21: „Merg în vacanță, ce să fac?”

Octavian Popescu a făcut un meci excelent împotriva Universității Craiova, însă : „Am dat două pase decisive, sunt fericit că mi-am ajutat echipa. E bine că am reușit să câștigăm și că nu am primit gol. Am dat două pase de gol, dar nu am făcut un joc bun

Se poate orice. Când am văzut lotul am fost puțin șocat. O să demonstrez pe teren că meritam să fiu convocat. M-a deranjat. Mi-am spus că trebuie să-i demonstrez că meritam și eu să fiu acolo.

Astăzi am arătat că suntem o echipă, că nu trage fiecare pentru el. Trebuie să alergăm mai mult, să jucăm pentru suporteri.

Stadionul este foarte frumos, ne merge bine. Sperăm să jucăm mai bine. Merg în vacanță, ce să fac?”, a spus „perla” lui Gigi Becali, la .

Octavian Popescu a reușit în acest sezon două goluri și două pase decisive în 9 meciuri. Tavi are 7 meciuri la naționala mare și alte 6 la naționala U21, precum și două partide la Jocurile Olimpice.

