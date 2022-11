Octavian Riu, agasat de femei, dar mai ales de bărbați: „Am văzut și eu câteva perechi de sâni”

De când și-a făcut cont de TikTok, Octavian Riu a început să primească tot mai des propuneri indecente de la femei, de toate vârstele, dar… și de la bărbați!

Octavian Riu, hărțuit de femei dornice de aventuri și măritiș: „Nu mai reușeam să scap de o femeie aflată la 50 de ani”

, în exclusivitate pentru FANATIK, cu ce fel de mesaje are de-a face, în privat, mărturisind că a văzut până la ora actuală multe perechi de sâni, iar una din fanele sale a devenit atât de obsedată de el încât a început să posteze poze cu acesta în mediul virtual.

Octavian s-a apucat de TikTok la începutul anului, iar de atunci comunitatea sa de pe rețeaua chinezească de socializare a crescut simțitor.

Chiar el ne-a spus că nu se aștepta să fie popular, astăzi bucurându-se de peste 200.000 de aprecieri. Doar că această faimă a venit și cu o parte mai puțin cunoscută de publicul larg: a început să aibă parte de mesaje neortodoxe chiar și de la femei ceva mai mature.

„În mare parte, primeam comentarii de la fete/femei și, spre surprinderea mea, am fost cerut în căsătorie atât la postările mele, dar și în privat.

La un moment dat nu mai reușeam să scap de o femeie aflată pe la vreo 50 și ceva de ani, de prin Focșani, care îmi trimitea fără să îi cer eu poze și filmări indecente. Nu a fost singura.

Ce pot să spun? Am văzut și eu câteva perechi de sâni fără să cer asta. Au încercat să mă ispitească în fel și chip. Chiar recent, cu greu am reușit să scap de o fată care începuse să pună în story-urile ei poze cu mine în neștire. Devenise obsedată de mine”, a povestit Riu pentru FANATIK.

I-au făcut curte și bărbați: „Uneori eram abordat mult prea direct”

Ispitirea nu s-a oprit aici! Există și bărbați care ar fi fost interesați de cel puțin o noapte de amor cu dentistul cu carieră muzicală. Octavian susține că nu are nimic cu celelalte orientări sexuale, doar că pe el nu l-au nimerit!

„Cireașa de pe tort, în tot timpul acesta am fost abordat și de nenumărați bărbați. Trebuie să recunosc că am avut niște reacții puțin cam acide, dar asta și pentru că uneori eram abordat mult prea direct. Nu am nimic cu orientările sexuale ale oamenilor. Fiecare este liber să fie ce dorește.

Mie îmi plac doar femeile (soția mea sigur va întreba când va vedea asta, „care femei?”). Sunt căsătorit, am copii, este public acest lucru și, în condițiile astea, nu am loc pentru nimeni altcineva”, a completat Octavian.

Octavian Riu are o viață plină de povești care mai de care mai savuroase. În urmă cu cinci luni, cântărețul dezvăluia pentru FANATIK

Riu a furat-o pe soție din lista de Messenger a fratelui său: „Mi-a zis că la vremea aia, fratele meu era mult mai simpatic decât mine”

Acesta ne-a spus că i-a furat din lista de Yahoo Messenger a fratelui său, tânăra fiind disputată de cei doi până când s-a hotărât cu cine vrea să fie.

„Am dus-o la un suc la un restaurant și atunci de-abia i-am recunsocut că am furat-o din lista lui de Messenger cu scopul de a mă vedea cu ea. Nu mai știu exact ce reacție a avut atunci. Uneori vorbim despre chestia asta și ne amuzăm amândoi.

Mi-a zis de foarte multe ori, că la vremea aia fratele meu era mult mai simpatic decât mine. I-a plăcut ceva la mine, cum vorbeam, cum mă purtam cu ea”, ne istorisea Octavian Riu.